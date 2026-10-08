شرطة الشّارقة تعزّز حضورها المجتمعي بمهرجان صير بونعير

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / تشارك القيادة العامة لشرطة الشّارقة في النّسخة السّادسة والعشرين من مهرجان صير بونعير المقام حاليا على شاطئ الحيرة و يستمر حتى 18 أكتوبر الجاري بمنصّة تجمع بين عرض التّقنيات الأمنيّة والتّعريف بتاريخ مشاركاتها في المهرجان إلى جانب أنشطة تفاعليّة للأطفال تعزيزًا لحضورها المجتمعي وترسيخًا لتواصلها المباشر مع الجمهور.

تضمّ المنصّةُ عرضًا لطائرات مسيّرة بتصاميم صديقة للبيئة تُستخدم كدوريات للاستطلاع الجويّ وتأمين المناطق وتنفيذ مهام المراقبة الجويّة بما يبرز توظيف القيادة للتقنيات الحديثة في دعم العمل الميداني ورفع كفاءة التّغطية الأمنيّة وتقليل زمن الاستجابة.

وتقدّم المنصّة برامج توعويّة وتثقيفيّة تفاعليّة لترسيخ الثّقافة الأمنيّة وتعزيز السّلوكيات الوقائيّة لدى الجمهور إلى جانب عرض مرئيّ يوثّق مشاركات شرطة الشّارقة وأبرز المسابقات التي خاضها منتسبوها في دورات المهرجان السّابقة.

وتضفي شخصيّة «الشرطي» أجواء تفاعليّة على المشاركة من خلال أنشطة تفاعليّة تعزّز الألفة والثقة بين الأجيال النّاشئة ورجال الشرطة وتقرّب الرسالة المجتمعيّة الموجّهة للأطفال بأسلوب محبّب.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لحرص شرطة الشّارقة على دعم الفعاليات المجتمعيّة والبيئيّة وتقديم تجارب تجمع بين المعرفة والتّفاعل وترسّخ دور الشّرطة في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.