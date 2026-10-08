"سياحة عجمان" تحقق المطابقة الكاملة في جودة التدقيق الداخلي

عجمان في 8 أكتوبر /وام/ حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في حكومة عجمان المطابقة الكاملة في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتطبيق المعايير المهنية العالمية وترسيخ ممارسات الحوكمة والرقابة المؤسسية.

وجرى الإعلان عن نتيجة التقييم خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بمشاركة نخبة من قادة التدقيق الداخلي والخبراء والمتخصصين، حيث تم تكريم الدائرة بحضور مديرها العام سعادة محمود خليل الهاشمي، الذي شارك أيضاً في أعمال المؤتمر.

ويجسّد هذا الإنجاز نضج المنظومة الرقابية في الدائرة وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة واستباقية، وتوظيف التدقيق الداخلي أداةً لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم عملية اتخاذ القرار، من خلال تعزيز الرقابة على الإجراءات، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، وتحديد فرص التحسين. كما يؤكد حرص الدائرة على تطوير ممارساتها الرقابية بما يدعم الحوكمة ويرتقي بجودة الأداء وحماية الموارد العامة، انسجاماً مع توجّهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة عمل حكومي رشيقة وموثوقة ومستدامة.

وقال الهاشمي، إن تحقيق المطابقة الكاملة يتوج رؤية مؤسسية واضحة تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة في صميم العمل الحكومي؛ لافتا إلى أن التدقيق الداخلي الفاعل هو صمام الأمان لاستدامة الأداء، والركيزة التي تُبنى عليها ثقة الشركاء والمتعاملين.

وجدّد التزام الدائرة بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية بما يواكب أفضل المعايير العالمية، وترسيخ ممارسات مؤسسية تدعم الحوكمة وكفاءة الأداء والتحسين المستمر بما يعزّز تنافسية إمارة عجمان.