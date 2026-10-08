جولة مينا للجولف تستهل موسمها الجديد بـ 3 بطولات في القاهرة

دبي في 8 أكتوبر/وام/ تستهل جولة مينا للجولف موسمها الجديد 2026/2027 بإقامة 3 بطولات في القاهرة، على ملعبي نادي مدينتي للجولف ونادي نيو جيزة للجولف، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبلين.

واعتمد مجلس إدارة الجولة، الذي يضم كيث ووترز، رئيس ومفوض الجولة، واللواء عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، ودونا بينتون، المستثمر الرئيسي، برنامج منافسات الموسم الجديد.

وتعد جولة مينا للجولف مبادرة إماراتية رائدة، وهي الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة من نظام التصنيف العالمي الرسمي للجولف «أو دبليو جي آر».

يتضمن برنامج الموسم الجديد 12 بطولة قابلة للزيادة، بجوائز مالية لا تقل عن 100 ألف دولار لكل بطولة، وبإجمالي جوائز يتجاوز 1.2 مليون دولار، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول في كل بطولة على 18 ألف دولار.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مزيد من البطولات، من بينها منافسات تقام في الإمارات والمغرب.

ويحصل جميع اللاعبين الذين يجتازون مرحلة التأهل إلى قائمة أفضل 60 لاعباً والمتعادلون معهم بعد 36 حفرة، على جوائز مالية ونقاط في التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للجولف، إن اختيار القاهرة لاستضافة انطلاقة الموسم جاء اعتماداً على ملاعب يعرفها اللاعبون المشاركون في الجولة، بما يسهم في تقليل المتطلبات اللوجستية وخفض التكاليف.

وأضاف أنه استناداً إلى ردود الفعل التي تلقيناها من أعضائنا الحاليين، فإن موسم 2026/2027 سيكون الأقوى للجولة حتى الآن».

وأوضح أن الإقبال وعدد المشاركات في مدارسنا التأهيلية كان رائعاً، فالنتيجة التي حققها جريج، وتمكن جميع اللاعبين الفائزين ببطاقات الجولة من إنهاء المنافسات تحت المعدل رغم الظروف الصعبة في دالماهوي، يعكسان المستوى العالي للاعبي الجولف القادمين عبر صفوفنا».