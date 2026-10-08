"جائزة الشارقة في المالية العامة" تختتم أعمال الملتقى المالي العربي الرابع في تونس

تونس في 8 أكتوبر / وام / اختتم الملتقى المالي العربي الرابع لجائزة الشارقة في المالية العامة أعماله في الجمهورية التونسية والذي أُقيم بتنظيم مشترك من المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وحكومة الشارقة عقب يومين من الحوارات والجلسات وورش العمل المتخصصة التي جمعت نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في المالية العامة من عدد من الدول العربية .

ناقش المشاركون سبل تطوير الممارسات المالية الحكومية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية تحت عنوان "المرونة المالية والاستدامة: تصميم موازنات قادرة على التكيف وتعظيم القيمة مقابل المال.

وركز اليوم الثاني من الملتقى على الدور المتنامي للتحول الرقمي والأنظمة المالية الحديثة في رفع كفاءة الإدارة المالية الحكومية وتعظيم العائد من الموارد العامة من خلال ورش عمل متخصصة تناولت حوكمة التحول الرقمي للخدمات الحكومية والانتقال من مجرد الإنفاق على التكنولوجيا إلى قياس القيمة والأثر إلى جانب بحث دور الأنظمة المالية الرقمية في تعزيز القيمة مقابل المال.

واستهل اليوم الثاني أعماله بورشة متخصصة قدمها المهندس عبده شلهوب مستشار تنفيذ المشاريع والحوكمة والتحول الرقمي في البنك الدولي تحت عنوان "حوكمة التحول الرقمي للخدمات الحكومية: من الإنفاق على التكنولوجيا إلى تحقيق القيمة وقياس الأثر".

سلطت الورشة الضوء على أهمية النظر إلى التحول الرقمي باعتباره أداة لتحقيق قيمة ملموسة للقطاع الحكومي بما يتجاوز الاستثمار في الأنظمة والحلول التقنية ويركز على ربط الإنفاق التكنولوجي بالنتائج والأثر المتحقق.

وتواصلت أعمال الملتقى بورشة بعنوان "الأنظمة المالية الرقمية ودورها في تعظيم القيمة مقابل المال" قدمها الدكتور أسامة عثمان رئيس شركة جالاكسي للأنظمة الذكية ضمن توجه الملتقى نحو مناقشة الأدوات والممارسات الحديثة الداعمة لتطوير الإدارة المالية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وتضمن برنامج اليوم الثاني استعراض التجربة التونسية في امتداد للنهج الذي تبناه الملتقى لإتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجالات المالية العامة والاستدامة وتطوير الممارسات المالية الحكومية.

وأكدت أعمال الملتقى أهمية مواصلة تطوير منظومات المالية العامة بما يعزز المرونة والاستدامة وكفاءة الإنفاق وتعظيم القيمة مقابل المال إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي والأنظمة المالية الحديثة في تطوير أدوات الإدارة المالية الحكومية ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وعكست الموضوعات المطروحة خلال يومي الملتقى أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية والاستفادة من الممارسات والتجارب المتنوعة في تطوير الموازنات وإدارة الإنفاق وربط الموارد بالأولويات وتطوير الإيرادات والتحول الرقمي في القطاع المالي الحكومي.

واختتم الملتقى أعماله بجلسة ختامية قدم خلالها الدكتور حسن دياب المشرف على الجوائز المتخصصة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، البيان الختامي للملتقى.

وشكل الملتقى الذي أقيم في تونس مساحة عربية متخصصة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات حول مستقبل المالية العامة بمشاركة خبراء ومتخصصين من عدد من الدول العربية وبما يدعم تطوير الممارسات المالية الحكومية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

بتل