"قيادة" تتصدر أول الأشواط في افتتاحية "الحول والزمول" بمهرجان العين للهجن

العين في 8 أكتوبر/ وام/ شهد ميدان الروضة لسباقات الهجن بمنطقة العين، افتتاح منافسات ختامي مهرجان العين 2026، بإقامة 16 شوطاً لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كلم.

وتصدرت "قيادة" لمحمد عتيق بن شامس العامري الشوط الأول بأفضل توقيت" 9:19:89 " دقيقة، وحصدت “أرصاد” لمسلم مبارك حمد بالعود العامري لقب الشوط الثاني مسجلة 9:26:84 دقيقة، بينما شهد الشوط الثالث، فوز “وسام” لسالم أحمد بالحويته العامري بالمركز الأول محققا 9:30:89 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الرابع، عن فوز “أديال” لزايد المنصوري بالمركز الأول مسجلة 9:24:84 دقيقة، وفي الشوط الخامس، كسبت “اليازي” لمحمد سلطان بن سعيد المالكي، المركز الأول بزمن قدره 9:39:68 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس إلى “جباره” لسعيد أحمد سعيد الكتبي محققة 9:36:47 دقيقة.

وكان الشوط السابع، من نصيب “مشاكل” لعلي سالم بن شطيط الوهيبي بـ 9:37:20 دقيقة، وفي الشوط الثامن، حصد “الجانح” لعلي حويل بن مهدي آل عامر بالمركز الأول مسجلا 9:37:16 دقيقة وذهب لقب الشوط التاسع إلى “خيال” لمحمد حمد بن سالم الدرعي بزمن قدره 9:41:03 دقيقة.

وحققت “العليا” لمعالي حميد بن سعيد عامر النيادي لقب الشوط العاشر مسجلة 9:33:47 دقيقة، بينما ذهب اللقب في الشوط الحادي عشر إلى “شاهين” لمظفر محمد الصباري العامري ب 9:45:51 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر توّج “الغرب” لسعيد منانه بن غدير الكتبي باللقب مسجلا 9:37:54 دقيقة.

وحصدت “نسايم” لمحمد حارب محمد الكتبي لقب الشوط الثالث عشر بزمن قدره 9:33:32 دقيقة، وحققت “السريعة” لسالم محمد بن سعيد العامري لقب الشوط الرابع عشر مسجلة 9:38:80 دقيقة، كما فازت “الشاهينية” لمحمد حميد بن راكان الوهيبي بلقب الشوط الخامس عشر بزمن قدره 9:33:84 دقيقة، ثم اختتمت “هيهات” للدودة طياره علي العامري المنافسات الصباحية بحصد لقب الشوط السادس عشر ب 9:43:84 دقيقة.