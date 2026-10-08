مدينة الفجيرة للإبداع توقع اتفاقية تعاون لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والتشريعية

الفجيرة في 8 أكتوبر/ وام/ وقّعت مدينة الفجيرة للإبداع – المدينة الإعلامية الحرة، اتفاقية تعاون مع شركة (UHY James)، بهدف تقديم خدمات استشارية متخصصة في مجال الامتثال للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال، ودعم متعامليها في مواكبة المتطلبات التنظيمية والتشريعية المعمول بها في دولة الإمارات .

تهدف الاتفاقية إلى تمكين المتعاملين من فهم متطلبات الامتثال الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة والوفاء بها، بما يشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، وتطبيق تدابير العناية الواجبة، وتقييم المخاطر، والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تعزيز الممارسات المهنية المسؤولة ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

تأتي هذه الشراكة ضمن توجه مدينة الفجيرة للإبداع نحو تطوير منظومة خدماتها وتعزيز شراكاتها مع الجهات المتخصصة، بما يوفر للمتعاملين الدعم المعرفي والاستشاري اللازم لممارسة أنشطتهم وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال والحوكمة داخل مجتمع الأعمال.

وأكدت مدينة الفجيرة للإبداع أن الاتفاقية تعكس حرصها على توفير بيئة أعمال متكاملة ومحفزة للنمو والاستدامة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات التنظيمية، وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخبرات المتخصصة، بما يعزز جاهزيتهم لمواكبة المستجدات التشريعية ويدعم تنافسية بيئة الاستثمار في إمارة الفجيرة.