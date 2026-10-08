" شمس" تنجح في تدريب 700 مشارك من 50 جهة على المهارات الحكومية في الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن تدريب أكثر من 700 مشارك من 50 جهة ومؤسسة حكومية ضمن برامج وورش العمل المتخصصة التي ينظمها «نادي شمس للذكاء الاصطناعي» في خطوة تعكس التوسع في نطاق المبادرة وتعزز جهودها الرامية إلى تطوير المهارات الرقمية وتمكين الكفاءات الحكومية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل ورفع مستويات الإنتاجية والابتكار.

يأتي هذا الإنجاز امتداداً للمرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقتها «شمس» بهدف بناء القدرات وتعزيز المعرفة العملية بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تدريبية تجمع بين المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية وتتيح للمشاركين استكشاف الأدوات الحديثة وتوظيفها في مختلف المهام والمسؤوليات الوظيفية.

تناولت الورش التدريبية مجموعة من الموضوعات المتخصصة شملت أساسيات الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر واستخدام الأدوات الذكية في رفع الإنتاجية وأتمتة المهام وتحليل البيانات وإنتاج المحتوى إلى جانب الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات بما يعزز قدرة المشاركين على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من إمكاناتها في بيئات العمل الحكومية.

وأكدت «شمس» أن وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 700 مشارك من 50 جهة حكومية يعكس اتساع نطاق التفاعل مع المبادرة وأهمية الاستثمار في تطوير المهارات المستقبلية مشيرةً إلى مواصلة العمل على توسيع فرص التدريب والتعلم التطبيقي بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز جاهزية الكفاءات للتحولات الرقمية المتسارعة.

وقال ماجد السويدي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) :" يعكس تدريب أكثر من 700 مشارك من 50 جهة حكومية تنامي الاهتمام بتطوير المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ويؤكد أهمية توفير برامج تدريبية تتيح للكفاءات الحكومية الانتقال من التعرف إلى التقنيات الحديثة إلى توظيفها عملياً في أعمالهم اليومية ونحرص في شمس على دعم هذا التوجه من خلال مبادرات تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير أساليب العمل".

من جانبه قال عبدالله الشرهان مدير قسم الإبداع والذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) :" نركز من خلال نادي شمس للذكاء الاصطناعي على تقديم تجربة تدريبية عملية تساعد المشاركين على فهم إمكانات الأدوات الذكية وتجربتها وتوظيفها في مهامهم اليومية ويعكس التفاعل الذي شهدته البرامج التدريبية أهمية مواصلة بناء القدرات وتوسيع نطاق المعرفة بالتطبيقات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويرفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات".

يشكل «نادي شمس للذكاء الاصطناعي» منصة متخصصة للتعلم والتجربة والابتكار تجمع بين البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية والتحديات العملية وتستهدف موظفي الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص ورواد الأعمال والإعلاميين وصناع المحتوى والطلبة بهدف نشر المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الاستفادة منها في مختلف القطاعات.