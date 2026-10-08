الجامعة القاسمية تكرّم الفائزين بـ " جائزة بحوث الاقتصاد الإسلامي"

الشارقة في 8 أكتوبر/وام/ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية نظّم مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة اليوم حفلًا لتكريم الفائزين بجائزة الجامعة لبحوث الاقتصاد الإسلامي.

حضر الحفل سعادة جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية، و الدكتور عوّاد الخلف مدير الجامعة القاسمية والدكتور ياسر الحوسني مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وكرّم جمال سالم الطريفي و الدكتور عوّاد الخلف الفائزين بالجائزة وأشادا بجودة بحوثهم وإسهاماتهم العلمية في تطوير دراسات الاقتصاد الإسلامي وتعزيز تطبيقاته المعاصرة.

و أكد الدكتور عوّاد الخلف أن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة تضفي قيمة رفيعة على الجائزة في نفوس الباحثين وتحفزهم على التنافس لتقديم بحوث علمية نوعية تسهم في نهضة قطاع الاقتصاد ونشر مبادئ وقيم الاقتصاد الإسلامي وفق أسس علمية تستجيب لمتطلبات العصر.

وأشار إلى أن رسالة الجامعة القاسمية لا تقتصر على نقل المعرفة وتدريسها بل تمتد إلى إنتاجها وتطويرها وربط البحث العلمي بقضايا الأمة واحتياجات المجتمعات وتحديات العصر واصفا الجائزة بأنها منصة علمية تمد جسور التواصل بين الجامعة والباحثين والمؤسسات العلمية والمالية وتدعم تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي والارتقاء بتطبيقاته.

وأوضح أن الإقبال على الجائزة يعكس حيوية البحث العلمي في هذا المجال وينسجم مع ما توليه دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للمالية الإسلامية وتعزيز حضورها العالمي.

شملت قائمة الفائزين في مجال الفقه الإسلامي الدكتور مراد رايق رشيد عودة من المملكة الأردنية الهاشمية عن بحثه «تحقيق مقصد العدالة في توزيع الثروة من خلال أدوات التمويل الإسلامي: دراسة فقهية تحليلية» والدكتور محمد شافعي مفتاح بوشيه من جمهورية مصر العربية عن بحثه «التقنيات المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الإسلامي: دراسة فقهية مقاصدية».

وفي مجال الاقتصاد الإسلامي فاز الدكتور عبد الكريم أحمد قندوز من الجمهورية الجزائرية عن بحثه «بناء نموذج كمي لقياس التوافق المقاصدي في النظام المالي الإسلامي» والدكتورة ريما مصباح القريوتي من المملكة الأردنية الهاشمية عن بحثها «بنك المستقبل الإسلامي: نموذج مبتكر للتمويل الجماعي القائم على الأوقاف الرقمية والذكاء الاصطناعي».

وفي مجال القانون، فاز الدكتور إبراهيم بن مذكر بن صالح العتيبي من المملكة العربية السعودية عن بحثه «Investor Protection in Sukuk» والدكتور جمال سيد خليفة محمد من جمهورية مصر العربية عن بحثه «الإفلاس الاحتيالي في المؤسسات المالية الإسلامية: دراسة قانونية مقاصدية».