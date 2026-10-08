"إسلامية الشارقة" تعرض لمسؤولي حملات الحج ضوابط وآليات الموسم المقبل

الشارقة في 8 أكتوبر /وام/ نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، لقاء تعريفيا لمسؤولي حملات الحج في الإمارة، تضمن شرحاً للضوابط والآليات والشروط المنظمة لموسم الحج المقبل واستعراض أبرز المستجدات والإجراءات المتعلقة بعمل الحملات إلى جانب مناقشة الجوانب التنظيمية والتشغيلية التي تسهم في ضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة وتوفير أعلى مستويات الرعاية والراحة والسلامة للحجاج.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ورفع جاهزية حملات الحج بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وقال سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل، رئيس الدائرة، إن اللقاء يأتي بالتزامن مع مرحلة تسجيل الحجاج والاستعداد المبكر للموسم، مؤكدا حرص "إسلامية الشارقة" على التواصل المباشر مع الحملات وتعريفها بالمستجدات والاشتراطات انطلاقا من أن خدمة ضيوف الرحمن مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الجهات كافة لتمكينهم من أداء الفريضة براحة وطمأنينة.

وأشاد بما تبذله الدولة من جهود وإمكانات في خدمة حجاجها وما توفره من تشريعات وتنظيم وخدمات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة براحة الحجاج وسلامتهم.

من جانبه أكد سعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن خدمة حجاج دولة الإمارات تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التخطيط المبكر وتطوير الأداء والاستفادة من الملاحظات والتجارب الميدانية تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشاد بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية والبعثة الرسمية وحملات الحج مؤكداً أن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في رعاية حجاج الدولة.

بدوره أكد سعادة محمد سلطان الهاجري، مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن اللقاء يعزز التواصل المباشر مع حملات الحج ويسهم في توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية، مشدداً على أن سلامة الحاج وراحته تمثلان أولوية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

وأكد مسؤولو حملات الحج أن مثل هذه اللقاءات تسهم في توحيد الرؤية ورفع مستوى التنسيق وجودة الخدمات المقدمة للحجاج.