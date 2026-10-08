"ببلش هير" تفتح باب الترشيح لـ "جوائز التميّز 2027" بدورتها الرابعة

فرانكفورت في 8 أكتوبر/وام/ أعلنت مبادرة "ببلش هير" الشبكة العالمية المعنية بدعم وتعزيز دور النساء في قيادة قطاع النشر عن فتح باب الترشيح لجوائز "ببلش هير" للتميّز 2027 في دورتها الرابعة للاحتفاء بإنجازات النساء وقيادتهن في صناعة النشر.

جاء الإعلان عن بدء استقبال طلبات الترشح في اليوم الافتتاحي لـ"معرض فرانكفورت للكتاب" الذي انطلق أمس و يستمر حتى 11 أكتوبر الجاري .

تنظم "ببلش هير" بجناحها خلال مشاركتها في المعرض وعلى مدار أسبوع برنامجاً حافلا من الجلسات النقاشية وورش العمل وفرص التواصل والإرشاد المهني.

وتستمر فترة الترشيح لجوائز "ببلش هير" للتميّز 2027 حتى 12 يناير المقبل على أن تعلن أسماء الفائزات في أبريل من العام نفسه.

ويتضمن برنامج "ببلش هير" خلال فعاليات المعرض 6 جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل تطبيقية إلى جانب جلسات يومية للإرشاد المهني وفرص لالتقاط صور مهنية للنساء العاملات في قطاع النشر.

ويستضيف البرنامج على مدار الأسبوع نخبة من المتحدثين ومديري الجلسات من مختلف أنحاء قطاع النشر العالمي.

كانت "ببلش هير" التي أسستها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قد أطلقت جوائز التميّز في 2022 واستقطبت منذ ذلك الوقت ترشيحات من مختلف أنحاء العالم شملت متخصصات يعملن في مجالات تمتد من التحرير والحقوق إلى المبيعات والتسويق والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وفي دورة 2026 تلقت الجوائز 102 ترشيح من 34 دولة مرسخة مكانتها كإحدى أبرز المبادرات في قطاع النشر التي تحتفي بإسهامات النساء في مختلف مجالات الصناعة .

وإلى جانب الاحتفاء بالفائزات أتاحت الدورات السابقة للمترشحات مساحة للتعريف بإنجازاتهن وتجاربهن المهنية والتواصل مع زميلات ومرشدين من قطاع النشر بما يوسّع أثر المشاركة إلى ما بعد إعلان الجوائز.

وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة مبادرة "ببلش هير" :" تؤكد لنا كل دورة من (جوائز "ببلش هير" للتميّز) حجم ما تزخر به صناعتنا في مختلف أنحاء العالم من مواهب نسائية وإبداع ورؤى قيادية ويمثل فتح باب الترشيح للعام الرابع فرصة لتسليط الضوء على المزيد من هذه القيادات لأننا كلما احتفينا بعدد أكبر من النساء أسهمنا بصورة أكبر في إعادة تشكيل مفهوم القيادة في قطاع النشر".

وتتوزع جوائز "ببلش هير" للتميّز 2027 على ثلاث فئات تغطي مراحل وأشكالاً مختلفة من القيادة في قطاع النشر إذ تحتفي فئة "القيادية الصاعدة" بالنساء اللواتي أظهرن قدرات قيادية ورؤية شمولية وقدرة على إحداث تغيير إيجابي في مرحلة مبكرة من مسيرتهن المهنية فيما تكرّم فئة "الابتكار" الإسهامات التي تقدم أفكاراً وممارسات مؤثرة في صناعة نشر الكتب سواء في السرد القصصي والقيادة التحريرية أو في استراتيجيات الإدارة وثقافة الشركات والتكنولوجيا.

وتحتفي فئة "الإنجاز مدى الحياة" بناشرة صاحبة مسيرة مهنية ممتدة تركت أثراً بارزاً ودائماً في قطاع النشر لتغطي الفئات الثلاث بذلك طيفاً يبدأ من القيادات التي تتشكل تجاربهن المهنية ويمتد إلى صاحبات الإسهامات المبتكرة والمسيرات اللاتي تركن بصمة طويلة الأمد في الصناعة.

وتفتح "ببلش هير" باب الترشيح أمام العاملين في قطاع النشر من النساء والرجال لترشيح زميلات أو قيادات يرون أن إنجازاتهن وإسهاماتهن تستحق التقدير فيما تتيح للنساء العاملات في القطاع التقدم بترشيحاتهن الذاتية.