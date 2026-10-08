الشارقة للمتاحف تشارك بمهرجان صير بونعير 2026

الشارقة في 8 أكتوبر / وام / تشارك هيئة الشارقة للمتاحف في مهرجان صير بونعير 2026 المقام حاليا في شاطئ الحيرة ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري من خلال متحف الشارقة البحري ومربى الشارقة للأحياء المائية عبر مجموعة من التجارب والأنشطة التعليمية والتفاعلية التي تسلط الضوء على التراث البحري الإماراتي وتعرّف الجمهور بالبيئة البحرية المحلية وتنوعها البيولوجي وأهمية المحافظة على مواردها الطبيعية.

فمن جانبه يقدم متحف الشارقة البحري عروضاً حية لعدد من الحرف والمهن البحرية التقليدية التي ارتبطت بحياة الأجداد والبحر وتشمل فلق المحار وصناعة قارب الشاشة وترويب الليخ بما يتيح للزوار التعرف عن قرب إلى جانب من الموروث البحري الإماراتي والحرف التي شكّلت جزءاً من هوية المجتمع الساحلي.

ويقدم مربى الشارقة للأحياء المائية من ناحيته تجربة تعليمية وتفاعلية تتضمن عرضاً للكائنات البحرية الحية وحوضاً للمس بعض الكائنات البحرية ومجسم الغواص ومعداته إلى جانب محتوى توعوي حول حماية البيئة البحرية وشاشة تفاعلية مخصصة للأطفال.

وتتضمن المشاركة تقديم ورش تعليمية للأطفال من بينها "ساعة المرجان" و"عالم الشعاب المرجانية" للتعريف بعالم البحار والشعاب المرجانية من خلال تجارب فنية وتعليمية تفاعلية.