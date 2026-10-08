انطلاق "بطولة شرطة دبي للترايثلون" الأحد المٌقبل

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ تنطلق بطولة شرطة دبي للترايثلون بنسختها الأولى يوم الأحد المٌقبل بحديقة "شاطئ الممزر" بدبي وتعد إحدى الجولات التأهيلية لبطولة العالم في هامبورج التي تقام في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2027.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي اليوم بنادي ضباط شرطة دبي أن الحدث الذي يقام تحت مظلة اتحاد الإمارات للترايثلون يتضمن 3 سباقات هي "السباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والجري" في تحدٍّ رياضي واحد.

واستعرض أعضاء اللجنة المنظمة الرائد المهندس محمد عمر المهيري، والنقيب يوسف ميرزا الحمادي، والملازم أول عبد العزيز الحمادي، وعيسى محمد شريف المرزوقي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، المنافسات والاستعدادات لتنظيم الحدث.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة التي تُقام لأول مرة في دبي حظيت بثقة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتم تثبيتها رسمياً ضمن أجندته العالمية، على مستويي الفرق والفردي.

ونوهت إلى أن المستوى الفردي يشمل 7 فئات على حسب الأعمار، ضمن أنواع السباقات المُتمثلة في "الانطلاقة السريعة"، و"الانطلاقة العادية"، ثم "الانطلاقة الأولمبية"، إلى جانب فئات التتابع للفرق في "الانطلاقة السريعة"، والانطلاقة العادية"، ثم "الانطلاقة الأولمبية".

وأضافت أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم "الرياضة أسلوب حياة"، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.

وأشارت إلى أن منافسات "السباحة وركوب الدراجات والجري"، تتيح للمشاركين من مختلف المستويات والقدرات فرصة تحدي أنفسهم، لاسيما أن البطولة ليست منافسة رياضية فقط، وإنما تجسد التزام شرطة دبي بتعزيز التواصل المجتمعي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، و إبراز الوجه الحضاري للمدينة ومكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة