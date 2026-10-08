إطلاق برنامج "عسل أبوظبي" لتطوير قطاع نحل العسل وتعزيز تنافسيته عالمياً

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ شهد اليوم الختامي للأسبوع العالمي للغذاء الإعلان عن إطلاق برنامج "عسل أبوظبي"، الذي يهدف إلى تطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في الإمارة، وتعزيز جودة المنتج المحلي وتنافسيته عالمياً.

يُمثِّل البرنامج منظومة متكاملة لتطوير سلسلة القيمة لقطاع العسل، بدءاً من توفير النحل الصحي وتطوير ممارسات تربيته، مروراً بالبحث العلمي، ومراقبة الأمراض والآفات، وفحص جودة العسل واعتماده، وصولاً إلى دعم الاستثمار والتسويق لفتح آفاق جديدة أمام عسل أبوظبي في الأسواق العالمية.

يتضمّن البرنامج 17 مبادرة استراتيجية تشمل الجوانب التنظيمية والعلمية والاقتصادية والتسويقية للقطاع، ومن أبرزها تطوير إطار حوكمة قطاع النحل والعسل، وإنشاء جمعية للنحالين في أبوظبي، وتنظيم تسجيل وترخيص النحالين وخلايا النحل، وتخصيص وتنظيم مراعي النحل، وتطوير برنامج محلي لتربية سلالات النحل الإماراتية، إلى جانب إنشاء برامج تدريبية وتعليمية متخصصة لبناء قدرات النحالين.

وتشمل المبادرات التي يضمها البرنامج أيضا مراقبة أمراض وآفات نحل العسل، وإطلاق برامج للبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية، وإجراء دراسة شاملة لتحديد الخصائص الفريدة لعسل أبوظبي وأصنافه المتميزة، بما يوفر أساساً علمياً يدعم تطوير المنتج وتسويقه وتعزيز حضوره دولياً.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة قطاع العسل على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم المنتجين والمشاريع المرتبطة بالقطاع، إلى جانب تطوير استراتيجية لتصدير عسل أبوظبي وخطة شاملة لتسويقه في الأسواق المستهدفة، إضافة إلى تصميم جوائز أبوظبي للعسل، لتحفيز التميز والابتكار وترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع.

ويُجسِّد البرنامج نهج التكامل الحكومي في تطوير قطاع النحل والعسل، حيث تتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدور المحوري في قيادة وتنفيذ منظومة التطوير الشاملة للقطاع، من خلال وضع الأطر التنظيمية، وتمكين النحالين، وتعزيز منظومات البحث والرقابة والجودة، بما يرسّخ مكانة الإمارة في إنتاج العسل عالي القيمة.

بدورها، تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لاستيراد العسل، بما يضمن توافقها مع متطلبات حماية البيئة واستدامة الموارد، فيما تسهم دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في تحديد وتخصيص الأراضي المناسبة لمراعي النحل وتنظيم استخدامها، ويعمل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تطوير منظومة متكاملة لمراقبة ومطابقة واعتماد جودة العسل وتعزيز كفاءة المختبرات المحلية، بما يدعم جودة المنتج وأصالته ومواءمته للمعايير المعتمدة.

وبهذه المناسبة، أكّد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن برنامج "عسل أبوظبي" يُجسِّد توجّه الإمارة نحو تطوير قطاعات غذائية عالية القيمة تقوم على الابتكار والمعرفة، وتستثمر الخصائص الفريدة للبيئة المحلية لإنتاج منتجات وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، بما يدعم مستهدفات أبوظبي في تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية.

وأضاف معاليه أن تطوير قطاع العسل في أبوظبي يمثل استثماراً طويل الأمد في بناء هوية غذائية إماراتية تقوم على العلم والبحث والابتكار، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاعات الزراعية والغذائية عبر تكامل أدوار الجهات الحكومية، وتحديث التشريعات، وتمكين المنتجين، وبناء سلاسل قيمة متكاملة تمتد من الإنتاج إلى التسويق والتصدير.

وأوضح معاليه أن البرنامج يُشكِّل إطاراً متكاملاً لتطوير قطاع العسل من خلال مبادرات تنظيمية وعلمية واقتصادية تسهم في تمكين النحالين، ورفع جودة الإنتاج، وبناء هوية تجارية مميزة لعسل أبوظبي في الأسواق العالمية، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للمنتجات الغذائية المتميزة.

ومن جانبه، قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: "يُمثِّل برنامج عسل أبوظبي خطوة نوعية نحو بناء قطاع متكامل ومستدام لتربية النحل وإنتاج العسل في الإمارة، قائم على المعرفة والابتكار والجودة ومن خلال تكامل جهود الجهات الحكومية والشركاء، نسعى إلى تمكين النحالين، وحماية واستدامة النحل المحلي، وتطوير منظومة متقدمة للبحث والرقابة والجودة، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويرفع تنافسية عسل أبوظبي في الأسواق المحلية والعالمية".

وأضاف : "نطمح إلى أن يصبح اسم عسل أبوظبي مرادفاً للجودة والأصالة والتميّز، وأن يعكس المنتج ما تتمتع به الإمارة من بيئة فريدة، وقدرات بحثية وتنظيمية متقدمة، وطموح نحو بناء قطاعات غذائية مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً".

بدوره، قال المهندس علي جمعة الكعبي، مدير برنامج عسل أبوظبي: "نعمل من خلال برنامج عسل أبوظبي على بناء منظومة متكاملة ترتقي بقطاع النحل والعسل في الإمارة، من خلال ربط الخبرة المحلية بالبحث العلمي ومعايير الجودة والممارسات المستدامة، وتمكين النحالين من تطوير قدراتهم وتحسين جودة الإنتاج ويجمع البرنامج 17 مبادرة مترابطة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، بما يضمن أن يكون تطوير القطاع قائماً على أسس علمية وتنظيمية واضحة ومستدامة".

وأضاف : "طموحنا أن تتجاوز مخرجات البرنامج تطوير إنتاج العسل، لتؤسس هوية مميزة لعسل أبوظبي تستند إلى خصائصه وجودته وأصالته، وتفتح أمام المنتج المحلي فرصاً أوسع للنمو والوصول إلى الأسواق العالمية، ليصبح اسم عسل أبوظبي علامة موثوقة تعكس جودة وتميز إمارة أبوظبي".

ومن المتوقّع أن يسهم تنفيذ مبادرات البرنامج في توحيد جهود النحالين، ورفع كفاءتهم، ودعم صغار المنتجين، وتعزيز جودة المنتجات وثقة المستهلكين، وتطوير سلالات نحل متأقلمة مع البيئة المحلية، إلى جانب دعم البحث والابتكار وفتح فرص استثمارية وتسويقية جديدة أمام القطاع.

يأتي إطلاق برنامج "عسل أبوظبي" في إطار جهود أبوظبي لتعظيم قيمة مواردها المحلية وتعزيز كفاءة واستدامة منظومتها الغذائية، من خلال بناء قطاع متكامل يجمع بين الأصالة والعلم والجودة والاستدامة والفرص الاقتصادية، ويعزز حضور المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في الأسواق العالمية.

ويبنى برنامج "عسل أبوظبي" على خبرة متراكمة حققتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية، حيث نجحت خلال الفترة من 2015 إلى 2025 في تربية عشرة أجيال متتالية، وإنتاج نحو 25 ألف ملكة نحل، حيث تم توزيع قرابة 19 ألف ملكة منها على 613 مربياً في مختلف إمارات الدولة، ما أسهم في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبدأت الهيئة في عام 2026 إنتاج الجيل الحادي عشر من نحل العسل الإماراتي، مواصلةً جهودها في تحسين السلالات المحلية وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع الظروف المناخية الصحراوية، بما يدعم إنتاج أصناف عسل محلية عالية الجودة ذات خصائص مميّزة.

وعكست المشاركات الدولية جودة المنتج الوطني، حيث حصدت الهيئة في جائزة باريس الدولية للعسل 2026 ذهبيتين عن عسلَي السدر والسمر، وفضية عن عسل الغاف المتبلور، فيما فاز نحالو الدولة بـ 29 جائزة، ما يُشكِّل قاعدة قوية للانتقال من إنجازات الإنتاج والجودة إلى بناء علامة متكاملة تعزز قيمة "عسل أبوظبي" وتوسّع حضوره في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ومن خلال تكامل المبادرات التنظيمية والعلمية والإنتاجية والتجارية، يستهدف برنامج "عسل أبوظبي" بناء منظومة موثوقة ومستدامة تنطلق من خصائص بيئة الإمارة، وتحوّلها إلى منتج محلي عالي القيمة يحمل هوية أبوظبي وجودتها إلى الأسواق العالمية.