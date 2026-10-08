فوز النصر وشباب الأهلي والوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ فاز النصر على حتا 4-1 اليوم في استاد آل مكتوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة.

فيما فاز شباب الأهلي على يونايتد 2-1 في استاد راشد رافعا رصيده إلى 5 نقاط، وتوقف رصيد يونايتد عند 3 نقاط.

وبالنتيجة ذاتها فاز الوصل على خورفكان، في استاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويبقى خورفكان بلا رصيد من النقاط.

وضمن الجولة ذاتها تعادل العين مع كلباء 2-2 في استاد هزاع بن زايد ليضع أول نقطة في رصيده، وليرفع كلباء رصيده إلى 4 نقاط.