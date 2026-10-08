ديوكوفيتش وألكاراز وزفيريف يفتتحون مشوارهم غداً ببطولة شنغهاي للماسترز

شنغهاي في 8 أكتوبر /وام/ تنطلق غداً (الجمعة) منافسات الدور الثاني من بطولة رولكس شنغهاي للماسترز 2026، إحدى بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة التابعة لرابطة محترفي التنس.

ويستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني كارلوس ألكاراز، والألماني ألكسندر زفيريف مشوارهم في البطولة، بعد إعفائهم من خوض الدور الأول بصفتهم من المصنفين الأوائل.

ويواجه ديوكوفيتش البولندي هوبرت هوركاتش، فيما يلتقي زفيريف الصيني وو ييبينغ، ويبدأ ألكاراز مشواره أمام الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

وشهدت منافسات الدور الأول، التي أقيمت اليوم، تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثاني بعد فوزه على البلجيكي كيمر كوبيانز بمجموعتين دون رد بواقع (6-3 و7-5)، ليضرب موعداً مع الإيطالي لوتشيانو دارديري.

وحجز الإيطالي ماتيو أرنالدي بطاقة العبور بفوزه على الأسترالي برنارد توميتش بمجموعتين دون مقابل (6-3 و6-1)، ليلتقي الأمريكي تايلور فريتز في الدور المقبل.

وتأهل الأمريكي جنسون بروكسبي بعد فوزه على الإسباني خاومي مونار، والروسي بافيل كوتوف على حساب الهولندي تالون غريكسبور، والأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بتغلبه على الكولومبي نيكولاس ميخيا، والبرتغالي نونيو بورغيش بعد فوزه على الأرجنتيني فاكوندو دياز أكوستا.

وفي أبرز مفاجآت اليوم، ودع البريطاني كاميرون نوري البطولة بخسارته أمام التشيكي داليبور سفرتشينا، الذي تأهل إلى الدور الثاني بعد مباراة من ثلاث مجموعات.