الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وسط تنديد أممي ودولي

عواصم في 9 أكتوبر/ وام / فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وحظرت التعاملات معها، في خطوة بررتها بحماية سيادتها ومواطنيها من الملاحقة القضائية، وهو ما قوبل برفض وتنديد دولي وأممي واسع.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الإجراءات تهدف إلى شل عمل المحكمة التي وصفها بـ"المارقة"، محذرا الدول الحليفة بضرورة كبحها وإلا ستعمل واشنطن على تفكيكها.

وجاءت العقوبات الأمريكية بعد ساعات من فوز القاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام، فيما رفضت المحكمة الجنائية هذه الإجراءات واعتبرتها هجوما صريحا على القانون الدولي.

وأصدر وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أكدوا فيه دعمهم الثابت والراسخ لاستقلالية المحكمة وحيادها في مواجهة العقوبات الأمريكية.

من جانبه، أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القرار الأمريكي، وأكد متحدثه الرسمي ستيفان دوجاريك أن الإجراءات تمثل ضربة قاسية لمساعي العدالة الجنائية الدولية، مجددا الدعم الأممي الثابت لاستقلال المحكمة ومسؤوليها.