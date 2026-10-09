"أمن المواصلات" يحرز كأس السوبر لكرة القدم المصغرة

عجمان في 9 أكتوبر/ وام / أحرز فريق "أمن المواصلات" كأس السوبر لكرة القدم المصغرة في افتتاح بطولات الموسم الجديد 2026 - 2027، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق برنجريف يونايتد 2- صفر بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما 1- 1 في الوقت الأصلي للمباراة في مركز كواترو بعجمان.

وتوّج سعادة سعيد علي العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة فريق أمن المواصلات بالكأس والميداليات الذهبية، وفريق برنجريف يونايتد بالميداليات الفضية، بحضور عبدالله حسن الدرمكي عضو اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس لجنة كرة القدم المصغرة.

وقال الدرمكي إن البداية القوية للموسم الجديد ببطولة السوبر، والمستوى التنافسي المميز لفريقي أمن المواصلات وبرنجريف يونايتد، والحضور الجماهيري الكبير، تعكس الاهتمام الذي تحظى به اللعبة، والتطور الذي شهدته في الفترة الماضية.