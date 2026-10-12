النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة تنطلق 21 يناير

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / ينظم نادي الشارقة للسيارات القديمة خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير 2027 النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة تحت شعار "لكل سيارة حكاية".

ويأتي الإعلان عن الموعد والشعار ليمهّد لانطلاقة جديدة للحدث الذي يواصل ترسيخ حضوره بوصفه مساحة تلتقي فيها المركبات القديمة مع القصص الإنسانية والتاريخية التي ارتبطت بها عبر العقود.

ويُعبّر شعار النسخة الرابعة عن رؤية تتجاوز النظر إلى السيارة القديمة بوصفها قطعة نادرة أو نموذجاً يعكس مرحلة من تطوّر الصناعة والتصميم لتقترب أكثر من الحكايات التي تحملها كل مركبة فخلف كل سيارة رحلة بدأت من خط الإنتاج وامتدت على طرق ومدن مختلفة وتعاقب عليها ملاك وركاب تركوا في تفاصيلها أثراً لا يظهر في المواصفات التقنية لكنه يمنحها قيمتها الإنسانية المتفردة.

وقال أحمد حمد السويدي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان اخترنا (لكل سيارة حكاية) شعاراً للنسخة الرابعة من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة لأنه يُعبّر عن جوهر العلاقة التي تجمع الإنسان بسيارته فالقيمة الحقيقية للمركبات القديمة لا تكمن في عمرها أو ندرتها فحسب بل في القصص التي صنعتها على الطريق والذكريات التي احتفظت بها والتفاصيل التي تجعل لكل واحدة منها شخصية مختلفة وحضوراً لا يشبه غيره.