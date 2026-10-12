مدينة الشارقة للإعلام تطلق منصة "بداية" الذكية لتسهيل تأسيس المشاريع

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" منصة "بداية" المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة رقمية متكاملة تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين التخطيط لتأسيس مشاريعهم بدءاً من تطوير الفكرة التجارية وصولاً إلى الاستعداد لإطلاق المشروع في خطوة جديدة تعكس التزام "شمس" بتطوير منظومة خدماتها الرقمية وتبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

ويأتي إطلاق المنصة انسجاماً مع رؤية إمارة الشارقة في دعم ريادة الأعمال والابتكار وتوفير بيئة استثمارية متطورة تستقطب أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً للأعمال والصناعات الإبداعية والاقتصاد القائم على المعرفة.

وتوفر منصة "بداية" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني bedaya.shams.ae تجربة رقمية تفاعلية تختصر رحلة التخطيط لتأسيس الأعمال من أيام من التواصل والاستفسارات إلى دقائق معدودة من خلال خمس مراحل مترابطة تشمل: الفكرة والأنشطة والتكلفة والهوية والإطلاق.

وتعتمد المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم الأفكار التجارية وتحليلها حيث تتيح للمستخدمين وصف مشاريعهم بلغة بسيطة لتقوم بتحليل طبيعة النشاط وربطه بالأنشطة الاقتصادية الرسمية المعتمدة لدى "شمس" واقتراح الخيارات الأكثر ملاءمة لطبيعة المشروع بما يسهل على رواد الأعمال اتخاذ خطواتهم الأولى دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بالتفاصيل التنظيمية.

كما تقدم "بداية" توصيات ذكية بشأن باقات تأسيس الأعمال المناسبة لاحتياجات كل مشروع مع عرض تفصيلي وشفاف لجميع بنود الرسوم والتكاليف قبل الدفع إلى جانب اقتراح أسماء للعلامات التجارية وتصورات أولية لهوياتها البصرية بما يوفر تجربة متكاملة تجمع بين التخطيط التجاري والمالي والإبداعي.

وقال سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس": نؤمن في مدينة الشارقة للإعلام بأن كل مشروع ناجح يبدأ بفكرة تستحق الدعم والفرصة للنمو ومن خلال منصة "بداية" نسعى إلى تقديم تجربة مختلفة لتأسيس الأعمال تضع رائد الأعمال في محور اهتمامنا وتمنحه الأدوات والمعلومات التي يحتاجها لتحويل فكرته إلى مشروع قابل للانطلاق بثقة ووضوح.

وأضاف: هدفنا أن نجعل التكنولوجيا شريكاً حقيقياً في رحلة ريادة الأعمال من خلال حلول ذكية تختصر الوقت والجهد وتعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات ويأتي هذا المشروع امتداداً لالتزام "شمس" بدعم رؤية الشارقة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار واستقطاب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتتميز منصة "بداية" بتوافر خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية ما يمنح رواد الأعمال داخل دولة الإمارات وخارجها مرونة في استكشاف فرص تأسيس مشاريعهم في أي وقت ومن أي مكان.