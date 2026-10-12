المصرف المركزي ينظم حفل بنوك الإمارات 2026 في بانكوك

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / ينظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك دولة الإمارات 2026، يوم الخميس المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ويشهد الحفل حضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب نخبة من محافظي البنوك المركزية، وصنّاع القرار المالي، والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية الدولية.

ويجسّد الحفل الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات المركزي في تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات العابرة للحدود، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والرؤى بين القيادات المالية والمصرفية العالمية، بما يدعم تنافسية القطاع المالي والمصرفي الإماراتي، ويعزّز حضوره على الساحة الدولية، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.