منتدى الشارقة للاستثمار يستقطب 10 آلاف مشارك من 60 دولة

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / تنطلق بعد غد أعمال الدورة التاسعة من "منتدى الشارقة للاستثمار" أحد أبرز المؤتمرات والمعارض الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وسط مشاركة دولية مرتقبة تتجاوز 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة.

ويستضيف المنتدى الذي يمتد على مدى يومي 14 و15 أكتوبر الحالي أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء ضمن برنامج يضم أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية الناشئة ومناقشة التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة" بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وتجمع أجندته بين الحوارات الاقتصادية رفيعة المستوى ومناقشة التطبيقات العملية للتقنيات والتحولات التي تشهدها الأسواق من الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة إلى تدفقات رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد وصولاً إلى مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة بما يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمار والنمو.

ويلقي معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة الكلمة الرئيسية في المنتدى فيما يشارك محمد العبار المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية ومؤسس وعضو مجلس إدارة noon.com ورئيس مجلس إدارة Eagle Hills وAmericana Group في جلسة بعنوان "دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة" لمناقشة كيفية اتخاذ القرارات وقيادة الشركات والحفاظ على مسارات النمو في بيئة أعمال تتسم بالتغير المستمر.

كما يشارك في جلسات المنتدى عدد من القيادات الحكومية والتنفيذية من بينهم سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار وسعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية وسعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء من قطاعات التكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والاستثمار والصناعة.

وتتوزع فعاليات المنتدى على أربعة محاور إستراتيجية يتناول أولها "القيادة الإستراتيجية والمرونة الاقتصادية" ويركز على تطوير السياسات والتشريعات التي تواكب التحولات في التجارة والتكنولوجيا والاستثمار وتعزيز جاهزية بيئات الأعمال لدعم نمو الشركات واستبقاء الاستثمارات.

ويبحث المحور الثاني "التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات" دور الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في رفع الإنتاجية وتطوير الخدمات والقطاعات الحيوية بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي في القطاعين الحكومي والخاص والفرص الناشئة في الصناعة والرعاية الصحية.

أما محور "تدفقات رأس المال الذكي ومرونة سلاسل الإمداد" فيتناول التحولات في توجهات المستثمرين وحركة التمويل عبر الحدود إلى جانب دور الموانئ والسكك الحديدية وشبكات النقل المتكاملة في تعزيز استمرارية التجارة وقدرة الشركات على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية.

ويركز المحور الرابع "مستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي" على دور التطوير الحضري والمجتمعات المتكاملة في جذب الاستثمار طويل الأجل ومستقبل الزراعة المستدامة والتحولات السكانية والتكنولوجية التي تعيد تشكيل سلوك المستهلك والطلب على الخدمات والمنتجات بحلول عام 2035.

وإلى جانب الجلسات والكلمات الرئيسية وورش العمل يخصص المنتدى 80 اجتماع أعمال للتواصل المباشر بين المستثمرين والشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة فرص التمويل والتوسع والتعاون التجاري فيما تشارك أكثر من 20 جهة عارضة للتعريف بالخدمات والمشروعات والفرص الاستثمارية.

وتدعم أعمال الدورة التاسعة شبكة تضم أكثر من 20 شريكاً وراعياً من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات الإعلامية.

وتشارك مجموعة ألِف بصفتها الشريك الحصري لـ"ردهة المستثمرين" التي توفر مساحة للاجتماعات المباشرة بين المستثمرين وقادة الشركات وصنّاع القرار واستكشاف فرص التعاون والمشروعات المشتركة.