"شراع" يختار 14 رائدة أعمال للدفعة الثانية من زمالة الشارقة لصانعات الأثر

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" عن اختيار 14 رائدة أعمال يقدن مشاريع قائمة حققت مؤشرات واضحة في النمو للانضمام إلى الدفعة الثانية من "زمالة الشارقة لصانعات الأثر" التي تمتد على مدى ستة أشهر وتركز على تطوير قدراتهن القيادية والإدارية بما يساعدهن على قيادة المرحلة التالية من نمو مشاريعهن.

وتعكس قائمة المشاركات تنوعاً في الجنسيات والقطاعات ونماذج الأعمال إذ يمثلن تسع شركات صغيرة ومتوسطة وخمس شركات ناشئة تعمل في مجالات تشمل الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والصناعات الإبداعية والاستدامة والتصنيع وتكنولوجيا التعليم والصحة.

وانطلقت الزمالة بجلسة تعريفية تضمنت تقييماً للمهارات القيادية بإشراف "إيفولف كاريرز" أحد شركاء التمكين في البرنامج إلى جانب جلسة للتواصل والتعارف بين المشاركات.

وقالت سعادة سارة بالحيف النعيمي المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع": يرتكز نهج شراع على دعم رائدات الأعمال بما يعزز جاهزيتهن لقيادة شركاتهن في مختلف مراحل النمو فكل مرحلة تفرض متطلبات جديدة وتستدعي مهارات قيادية أكثر تقدماً وثقة أكبر في اتخاذ القرار ورؤية استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة ومن خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر نركز على تطوير هذه المهارات بما يمكّن رائدات الأعمال من قيادة شركاتهن بكفاءة والحفاظ على زخمها والاستعداد للانتقال بها إلى مراحل جديدة من النمو.

وأضافت : مع انتقال الشركات من مرحلة إلى أخرى تتغير أولوياتها والتحديات التي تواجهها وهو ما يتطلب أن تتطور معها أشكال الدعم المقدمة لرائدات الأعمال ومن خلال الزمالة نحرص على إتاحة الخبرات والتوجيه والتواصل مع الجهات والخبراء القادرين على مساندتهن في التعامل مع هذه المتغيرات واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استدامة شركاتهن وتقدمها.

ويستند البرنامج إلى إطار "LEAD" القيادي الذي يعتمده "شراع" لتطوير القدرات القيادية والإدارية والتشغيلية للمشاركات بما يواكب احتياجات شركاتهن في مراحل النمو ويجمع بين التدريب والإرشاد والتعلّم العملي إلى جانب التواصل مع الخبراء والشركاء والاستفادة من شبكة "شراع" الداعمة.

كما يتضمن البرنامج ملتقى لتطوير المهارات القيادية في فندق "ذا تشيدي البيت" بالشارقة قدمتها نونا نفوسي الرئيسة التنفيذية لـ Neo Noor إلى جانب ورش متخصصة لتطوير مهارات المشاركات في عرض مشاريعهن والتعريف بها بوضوح وفاعلية.