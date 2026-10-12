فعاليات "مكتبات الشارقة" في أكتوبر تجمع بين القراءة والمهارة والحوار بين الأجيال

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / كشفت مكتبات الشارقة العامة أن برنامج فعالياتها لشهر أكتوبرتتضمن 24 فعالية موزعة على مكتبات الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان ووادي الحلو ودبا الحصن تستهدف الأطفال واليافعين والبالغين والعائلات وتمزج بين القراءة والمعارف المهنية والقانونية.

ويحضر الأدب والخيال في مكتبة الشارقة في 15 أكتوبر من خلال فعالية "رحلة إلى نيفرلاند مع بيتر بان، تأليف ج. م. باري" التي تحول قراءة القصة إلى تجربة تفاعلية تشمل تمثيل المشاهد والرسم فميا تأخذ فعالية "نور البيان" في 25 أكتوبر المشاركين في جولة تفاعلية داخل متحف القرآن الكريم للتعرف إلى المخطوطات وتاريخ القرآن وفنون كتابته وقيمه.

ويختتم برنامج المكتبة في 28 أكتوبر بفعالية "كن جميلاً ترى الوجود جميلاً" احتفاءً باليوم العالمي لكبار السن واليوم العالمي للصحة النفسية عبر أنشطة فنية وجماعية وجلسات للاسترخاء وتبادل الخبرات بما يعزز التواصل بين الأجيال.

وتجمع المكتبة بين الحركة والتعلم في فعالية "قوة ومرح الجوجيتسو" يوم 18 أكتوبر من خلال تدريبات تساعد الأطفال على تطوير اللياقة والتوازن والمرونة أما ختام الشهر في 26 أكتوبر فيمنح أطفال مكتبة الذيد مساحة مفتوحة للتعبير الفني عبر "الرسم الحر في الهواء الطلق".

وتشمل الفعاليات الأخرى برنامج "إبداع بلا قيود" و "قصة ريان والقارب شجاع" و"لنجرب مع أينشتاين" و"لآلئ الشارقة" وجلسة "النوم حياة" للبالغين و"لمسات من طين" إضافة إلى "نمط الحياة الصحي" و نشاط "ألوان تقرأ" و "من أنا؟".

وكانت مكتبات الشارقة العامة قد استهلت برنامج أكتوبر بعدد من الفعاليات التي أقيمت خلال الأسبوع الأول من الشهر حيث نظمت مكتبة دبا الحصن فعالية "تحولات الرمل" للبالغين فيما شهدت مكتبة كلباء العامة فعالية "أيدي تنسج الإبداع".

وحضر التراث في مكتبة وادي الحلو من خلال كتاب "سادن التراث" الصادر عن معهد الشارقة للتراث وبمناسبة يوم القهوة العالمي قدمت المكتبة فعالية حول "رحلة القهوة" وأساليب تحضيرها بالتعاون مع مجلس وادي الحلو إلى جانب فعالية "لمسات وردية" التي عرّفت الفتيات إلى أساسيات تنسيق الورود واختيار الألوان المناسبة للمناسبات.

وتنظم مكتبة الشارقة فعالية "غذاؤك يحدد طاقتك" التي عرّفت اليافعين إلى أثر الغذاء في الطاقة والتركيز فيما قدمت مكتبة خورفكان في اليوم نفسه فعالية "حقوق عادلة" للبالغين لتوضيح القوانين والحقوق المرتبطة ببيئة العمل ووضعت مكتبة الذيد قيم التسامح في مقدمة برنامجها من خلال فعالية "عنوان الكتاب: التسامح" وانتقل برنامج المكتبة إلى فعالية "زاوية إعادة التدوير الفني".