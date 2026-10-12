"أجرة الشارقة" تشارك في مؤتمر ومعرض التحول في النقل العام في شيكاغو

شيكاغو في 12 أكتوبر/ وام / شاركت "أجرة الشارقة" في مؤتمر ومعرض التحول في النقل العام "APTA TRANSform & EXPO 2026" الذي استضافته مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع النقل العام بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات العاملة في القطاع لاستعراض الابتكارات والحلول التقنية ومناقشة التوجهات المستقبلية للنقل المستدام.

ومثّل "أجرة الشارقة" في المؤتمر وفد ضمّ السيد خالد الكندي المدير العام ومصطفى شلبي مدير إدارة العمليات حيث اطّلع الوفد على أحدث الممارسات والتجارب الدولية في تطوير منظومات النقل بما يشمل تشغيل خدمات النقل ذاتي القيادة وتطوير المركبات الكهربائية والخالية من الانبعاثات وتخطيط خدمات النقل على المستوى الإقليمي إلى جانب حلول الاستدامة وحوكمة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال خالد الكندي: تمثل مشاركتنا في هذا المؤتمر فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع المتخصصين في قطاع النقل العام والتعرف على الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها ونحرص على الاستفادة من هذه المشاركات في توسيع معارفنا ومواكبة التوجهات العالمية بما يدعم جهودنا في تطوير منظومة النقل والارتقاء بتجربة الركاب.

ويُعد مؤتمر ومعرض التحول في النقل العام "APTA TRANSform & EXPO" منصة دولية تجمع الخبراء والمختصين وصنّاع القرار وتتيح استعراض أحدث الحلول والابتكارات في النقل العام ومناقشة فرص تطوير الخدمات وتعزيز الاستدامة وتوظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومات نقل أكثر كفاءة وتكاملاً.