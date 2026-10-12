جامعة خورفكان تستضيف ملتقى مكتبتها الثالث لتعزيز حفظ التراث والمعرفة البحرية

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / نظّمت جامعة خورفكان بالتعاون مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات النسخة الثالثة من الملتقى السنوي لمكتبة الجامعة تحت شعار "آفاق زرقاء: المكتبة بين مدّ المعرفة ومرافئ الابتكار" بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين من داخل الدولة وخارجها.

حضر الملتقى الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان والدكتور محمد الأحمد الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وتامسين فيكاري مسؤول مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

وسعى الملتقى إلى إبراز دور المكتبات في حفظ التراث البحري وتطوير منظومة المعرفة واستشراف آفاق الابتكار في علوم البحار إلى جانب توسيع فرص التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والمعرفية والجهات المتخصصة محلياً ودولياً.

وتضمّن برنامج الملتقى جلستين حواريتين؛ حملت الأولى عنوان "التراث البحري الإماراتي: بين السردية الثقافية والحفظ المعرفي" وناقشت السردية الشعبية والثقافية البحرية والأدوات والوسائل البحرية التقليدية ودور المكتبات والأرشيفات في حفظ التراث البحري بالإضافة إلى إسهامات البحث الأكاديمي والدراسات المعاصرة في توثيقه وصونه.

أما الجلسة الثانية التي عُقدت تحت عنوان "مستقبل المعرفة البحرية: الفرص والتحديات" تناولت الدور المتنامي للمكتبات في التعليم والبحث البحري وتطوير المجموعات المعرفية المتخصصة في علوم البحار وفرص الشراكة بين المكتبات والمؤسسات البحرية وإدارة بيانات البحوث البحرية وتوظيفها في خدمة المجتمع.

واختُتم الملتقى بمداخلات أثرت محاور الجلسات وعكست تنوع الرؤى والخبرات المشاركة وسط تفاعل من الحضور أسهم في تعزيز الحوار وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة.