اختتام منافسات بطولة الإمارات المفتوحة لرماية البندقية والمسدس الهوائي

الشارقة في 12 أكتوبر/ وام / اختتم اتحاد الإمارات للرماية منافسات بطولة الإمارات المفتوحة لرماية البندقية والمسدس الهوائي 10 أمتار التي استضافها نادي الشارقة الرياضي ضمن المحطة الثانية من سلسلة البطولات الثماني المدرجة في الموسم المحلي 2026-2027.

وسجلت البطولة 280 تسجيلاً في مختلف مسابقاتها للناشئين والمبتدئين كان النصيب الأكبر منها لمنافسات المبتدئين التي شهدت وحدها 257 تسجيلاً بواقع 153 في البندقية الهوائية للفتيات و30 للأولاد إلى جانب 52 في المسدس الهوائي للفتيات و22 للأولاد في حضور ضم رماة وراميات من مدارس وأندية وأكاديميات وجهات رياضية مختلفة.

وجاءت المحطة الثانية لتضيف مستوى جديداً إلى أهداف سلسلة الموسم مع اتساع قنوات الوصول إلى الرماة في المراحل الأولى وإتاحة المنافسة أمام مستويات مختلفة ضمن برنامج واحد بما يوفر للأجهزة الفنية مساحة أوسع للتعرف إلى العناصر الواعدة ومتابعة مسارها خلال المحطات المقبلة.

وشهد اليوم الأول من البطولة منافسات الناشئين والناشئات حيث تصدرت فاطمة عبيد السويدي منافسات البندقية الهوائية للناشئات برصيد 413.5 نقطة وجاءت ملاك علي البشر ثانية بـ399 نقطة فيما حلت خولة بدر الرئيسي في المركز الثالث بـ394.9 نقطة.

وفي منافسات المسدس الهوائي للناشئات حققت ليلى باسم النقبي المركز الأول برصيد 349 نقطة تلتها سارة عبدالله البلوشي في المركز الثاني بـ346 نقطة وجاءت دانة سالم العلي ثالثة بـ338 نقطة.

أما مسدس الناشئين فتصدره محمد الحسن جعفر برصيد 337 نقطة فيما جاء محمد مصطفى الحمادي في المركز الثاني برصيد 325 نقطة وفي البندقية الهوائية للناشئين تصدر عبدالرزاق الشردوب المنافسات.

واختتمت البطولة بمنافسات المبتدئين والمبتدئات حيث أحرزت علياء عبدالله الشامسي المركز الأول في البندقية الهوائية للفتيات برصيد 102.8 نقطة بفارق طفيف عن ريم غريب الكتبي التي جاءت ثانية بـ102.6 نقطة فيما حلت ميره محمود آل علي ثالثة بـ101.4 نقطة.

وفي المسدس الهوائي للفتيات تصدرت فاطمة عارف محمد المنافسات برصيد 91 نقطة تلتها ميره محمود آل علي بـ85 نقطة، فيما جاءت ميثة جاسم في المركز الثالث بـ83 نقطة.

وعلى مستوى الأولاد أحرز أسد علي ياسين المركز الأول في البندقية الهوائية برصيد 103.3 نقطة وجاء فزاع محمد ياسين ثانياً بـ97.4 نقطة وشليويح سالم هزاع ثالثاً بـ96.1 نقطة وفي المسدس الهوائي تصدر ريان محمد كسيبة الترتيب برصيد 93 نقطة يليه موسى طارق أحمد بـ90 نقطة،ثم فزاع محمد ياسين ثالثاً بـ89 نقطة.

وشهدت المنافسات حضوراً مدرسياً واضحاً مع مشاركة عدد من الرماة والرمايات ممثلين لمدارسهم إلى جانب الأندية والأكاديميات والجهات الرياضية الأخرى ما وسّع نطاق المنافسة ليشمل البيئة المدرسية بصورة مباشرة ويضيف هذا الحضور بعداً مهماً للبطولة من خلال توسيع دائرة الوصول إلى الرماة في المراحل الأولى وإتاحة المجال أمام المدارس للمشاركة في اكتشاف العناصر الواعدة ودعم استمرارها في اللعبة.

وأكد سعادة محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية أن حضور الرماة من مدارس وأندية وأكاديميات مختلفة يمنح سلسلة البطولات قيمة تتجاوز المنافسة نفسها من خلال توسيع قنوات الوصول إلى المواهب وربطها بمسار يمكن متابعته وتطويره.

وقال أن وجود رماة قادمين من المدارس إلى جانب الأندية والأكاديميات يفتح أمامنا دائرة أوسع للتعرف إلى عناصر جديدة لكن الاكتشاف بالنسبة لنا ليس نهاية المهمة و الأهم هو ما يحدث بعد أن يظهر الرامي كيف تتم متابعته وما الذي يحتاج إليه فنياً وكيف نمنحه الفرصة المناسبة للانتقال إلى المرحلة التالية.

وأضاف ما نريده هو ألا تبقى المدرسة أو الأكاديمية مجرد نقطة مشاركة بل أن تكون إحدى البوابات التي يمكن أن يبدأ منها مسار الرامي و وجود ثماني محطات خلال الموسم يمنحنا فرصة لبناء المتابعة على أكثر من نتيجة وأكثر من تجربة واتخاذ قرارات فنية تستند إلى الاستمرارية والتطور وليس إلى أداء اللاعب في يوم واحد.

ومع ختام المحطة الثانية تبدأ سلسلة الموسم في تكوين قاعدة أوسع من النتائج والمشاركات يمكن البناء عليها في المحطات المقبلة فمن إتاحة المنافسة أمام الرامي في مرحلته الأولى إلى رصد من يواصل الحضور والتطور وصولاً إلى توجيه العناصر الواعدة نحو مستويات أكثر تخصصاً وبهذا تتحول البطولات من مواعيد منفصلة في الأجندة إلى حلقات مترابطة في مسار يهدف إلى توسيع قاعدة الرماية الإماراتية وبناء روافد جديدة للرياضة والمنتخبات الوطنية.