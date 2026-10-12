"فريق سلطان" يحصد ذهبية الفرق في افتتاح موسم "التقاط الأوتاد" بأكاديمية بوذيب

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / توّج فريق سلطان بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق برصيد 384 نقطة، في بطولة بوذيب الأولى بالموسم الجديد لالتقاط الأوتاد، التي اقيمت على مدار يومي بميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف أنحاء الدولة.

وفي منافسات الفردي، أحرز الفارس علم الهدى أحمد الميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب برصيد 96 نقطة، تلاه الفارس سيف الإسلام من فريق “بي تي كي” بالميدالية الفضية برصيد 94 نقطة، فيما نال الفارس يعقوب حسن البلوشي من فريق خيالة شرطة دبي الميدالية البرونزية برصيد 93 نقطة.

وفي منافسات الفرق، جاء فريق النخبة في المركز الثاني برصيد 361 نقطة، وحل فريق “بي تي كي” ثالثاً برصيد 351 نقطة.

وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بأكاديمية بوذيب للفروسية، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي الفرق المشاركة.