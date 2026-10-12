السياحة الرياضية في أبوظبي ..نموذج عالمي للنمو والاستدامة

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / رسخت أبوظبي خلال السنوات الماضية مكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة الرياضية، في ظل إستراتيجية متكاملة عززت دور الرياضة كرافد للنمو الاقتصادي والاستدامة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومنشآت عالمية المستوى وخبرات تنظيمية أسهمت في استضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية على مدار العام.

وأسهم تنامي النشاط الرياضي في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة، مع استقطاب الرياضيين والمشجعين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ودعم قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات والتجزئة، وعزز مكانة أبوظبي على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

وتبرز أبوظبي حضورها العالمي باستضافة سلسلة من أبرز البطولات الرياضية، وفي مقدمتها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، الذي سجل أسبوعه في عام 2025 حضوراً قياسياً بلغ 339 ألف زائر في جزيرة ياس، بما يعكس الأثر الاقتصادي والسياحي المتنامي لهذا الحدث.

كما واصلت العاصمة تعزيز ريادتها في رياضات الجوجيتسو والفنون القتالية، إذ تستعد لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نوفمبر المقبل، بعد أن حققت النسخة السابعة عشرة مشاركة قياسية بلغت 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، يمثلون 730 نادياً وأكاديمية، فيما بلغت نسبة مشاركة السيدات 32%، وشكل اللاعبون القادمون من خارج الدولة 60% من إجمالي المشاركين.

واستضافت أبوظبي أيضاً بطولة العالم للجوجيتسو خلال أغسطس الماضي، إلى جانب بطولات "محاربي الإمارات" التي تقام عبر عشر جولات سنوياً في أبوظبي والعين بمشاركة نخبة من المقاتلين العالميين.

وأظهرت إحصاءات اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأثر الاقتصادي المتنامي لهذه البطولات، إذ حققت النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية عام 2023 أثراً اقتصادياً مباشراً بلغ 150 مليون درهم، بمشاركة 8 آلاف لاعب ولاعبة من 104 دول، واستقطبت 11444 زائراً، فيما أكد 83% من الزوار الدوليين أن البطولة كانت الدافع الرئيس لزيارة أبوظبي، مع تسجيل معدلات مرتفعة للرغبة في العودة إلى الإمارة والتوصية بها وجهة سياحية.

وفي عام 2024، سجلت النسخة السادسة عشرة إجمالي أثر بلغ 108.2 ملايين درهم، وإجمالي أثر اقتصادي قدره 102.2 مليون درهم، منها 67.3 مليون درهم أثراً مباشراً، إلى جانب تسجيل 51,131 ليلة فندقية، بمشاركة 8477 لاعباً ولاعبة، وحضور 12828 متفرجاً، بما يؤكد قدرة البطولة على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات متعددة.

وفي رياضات الفنون القتالية المختلطة، أصبحت منافسات “يو إف سي – ليلة النزال” محطة رئيسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي، كما استضافت الإمارة بطولة العالم للمواي تاي، وبطولة الألعاب العالمية للأيرسوفت عام 2026 بمشاركة 20 فريقاً مثلوا 60 دولة، إلى جانب شراكتها طويلة الأمد مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية "NBA" لاستضافة مباريات تمهيدية للدوري.

وتواصل أبوظبي كذلك استضافة بطولات عالمية في ألعاب متنوعة، من بينها بطولة مبادلة أبوظبي للتنس للسيدات فئة 500 نقطة، وبطولة أبوظبي "إتش بي سي" للجولف، والجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية، وطواف الإمارات للرجال والسيدات، إضافة إلى ماراثون أبوظبي الذي استقطب أكثر من 37 ألف مشارك في نسخته السابعة عام 2025.

وتستعد الإمارة لاستضافة عدد من أكبر البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة، من بينها بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو في أكتوبر المقبل، وبطولة العالم للدراجات على الطريق 2028، وبطولة العالم للمضمار 2029، وأولمبياد الشطرنج 2028، بما يعكس الثقة الدولية المتواصلة بقدراتها التنظيمية.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، أن أبوظبي أصبحت نموذجاً عالمياً في توظيف الرياضة كقوة اقتصادية وسياحية، بفضل رؤية قيادية جعلت منها منصة جاذبة للبطولات الدولية، مشيراً إلى أن استضافة بطولة “أبوظبي جراند سلام للجودو” وغيرها من الفعاليات تعكس الثقة الدولية بالبنية التحتية المتقدمة، وتسهم في تعزيز حضور الإمارات عالمياً ودعم المواهب الوطنية وتحقيق أثر اقتصادي وسياحي متنامٍ.

وأكد عبد الله الوهيبي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات المائية، أن تنوع البطولات التي تستضيفها العاصمة يعكس رؤية واضحة لبناء قطاع رياضي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جودة الحياة، مشيراً إلى النمو الذي شهدته الرياضات المائية بفضل استضافة بطولات عالمية وخليجية.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن الاتحاد نجح، بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكامل العمل مع الشركاء، في بناء منظومة بطولات عالمية تجاوز أثرها حدود المنافسة الرياضية إلى دعم السياحة والاقتصاد والضيافة والخدمات.

وأضاف أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تؤكد قدرة الرياضة على استقطاب الزوار وتنشيط الحركة الفندقية وتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الفعاليات الدولية، مؤكداً أن مؤشرات الأثر الاقتصادي التي حققتها البطولة خلال الأعوام الماضية تعكس أن الاستثمار في البطولات النوعية يحقق عائداً مستداماً يمتد إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز سمعة الإمارة، وتوسيع قاعدة الزوار القادمين من مختلف الأسواق العالمية.