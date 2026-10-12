مسيرة وردية في العين للتوعية بسرطان الثدي

العين في 12 أكتوبر/ وام / نظمت جمعية الإمارات للسرطان بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة ومستشفيات "ميديكلينيك "وفندق دانات العين، المسيرة الوردية تحت شعار "معاً أقوى.. دعم، حب، وأمل"، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وشهدت المسيرة التي جابت منطقة النيادات بمدينة العين لمسافة 5 كيلومترات مشاركة 450 شخصا، تقدمهم سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من المسؤولين ومتطوعي الهلال الأحمر وممثلين عن الجهات الصحية والشركاء والداعمين، وأبناء الجاليات، إضافة إلى جمع غفير من السيدات.

وتخللت المسيرة فقرات رياضية متنوعة، وإرشادات صحية، ومسابقات وفحوصات طبية مجانية، وتوفير خدمات صحية ميدانية، شملت إتاحة الفحص المبكر لسرطان الثدي من خلال الوحدة المتنقلة لفحص الماموغرام، فضلاً عن تقديم تطعيمات الإنفلونزا الموسمية للمشاركين والجمهور، في خطوة تعكس حرص الجهات المشاركة على الجمع بين التوعية الصحية وتوفير الخدمات الوقائية لأفراد المجتمع.

وأكدت الجمعية حرصها على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السرطان وأهمية الوقاية منه، ودعم المرضى والمتعافين وأسرهم، انطلاقاً من رسالة إنسانية تؤكد أن التوعية مسؤولية مشتركة، وأن تضافر الجهود المجتمعية يشكل ركيزة أساسية في دعم المبادرات الصحية والوقائية.