أوليفيرا يهدي فريق الإمارات للدراجات لقب طواف كيوشو الياباني

طوكيو في 12 أكتوبر/ وام / توّج البرتغالي إيفو أوليفيرا، دراج فريق الإمارات – إكس آر جي، بلقب طواف كيوشو الياباني 2026 للدراجات الهوائية، بعد فوزه اليوم بالمرحلة الثالثة والأخيرة، محققاً انتصاره الثاني توالياً، ليمنح فريقه لقب الترتيب العام، ويرفع رصيد الفريق إلى 77 انتصاراً خلال الموسم الحالي.

وجاء أوليفيرا في صدارة المرحلة الختامية، التي أقيمت على مسار انطلاقاً وعودة إلى مدينة ميازاكي بجزيرة كيوشو، متفوقاً في الأمتار الأخيرة على الفرنسي ألكسندر ديليتر، دراج فريق "توتال إنرجيز"، والنيوزيلندي لوك مودجواي، دراج فريق "لي نينغ ستار"، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث بالتوقيت ذاته.

وكان أوليفيرا قد دخل المرحلة الأخيرة مرتدياً القميص الأزرق لمتصدر الترتيب العام، عقب فوزه بالمرحلة الثانية، ونجح فريق الإمارات – إكس آر جي في الحفاظ على الصدارة حتى نهاية السباق رغم تقارب الفوارق الزمنية بين أبرز المنافسين.

وأنهى أوليفيرا الطواف في صدارة الترتيب العام بزمن بلغ 8 ساعات و47 دقيقة و36 ثانية، متقدماً بفارق 16 ثانية على مودجواي، فيما جاء ديليتر ثالثاً بفارق 26 ثانية.

وقال أوليفيرا إن التتويج يمثل أبرز انتصاراته على الطريق حتى الآن، معرباً عن سعادته بإحراز أول ألقابه في الترتيب العام، بعد فوزه بمرحلتين خلال الطواف.