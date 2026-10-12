جون رام يشارك للمرة الأولى في بطولة أبوظبي الدار للجولف

أبوظبي في 12 أكتوبر/ وام / أعلن الإسباني جون رام، المتوج بلقبين في البطولات الكبرى، مشاركته للمرة الأولى في بطولة أبوظبي "الدار" للجولف، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام على ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، ضمن المحطة الأولى للتصفيات الختامية لموسم جولة "دي بي ورلد".

ويعود رام إلى ملاعب الإمارات لينضم إلى قائمة المشاركين في البطولة، وهو يملك سجلاً يضم 10 ألقاب في جولة "دي بي ورلد"، بينها خمسة ألقاب في بطولات "سلسلة رولكس"، وهو رقم يتقاسمه مع الإنجليزي تيريل هاتون.

وحقق رام خمسة من ألقابه في بطولات "سلسلة رولكس" من خلال فوزه ثلاث مرات ببطولة جولة "دي بي ورلد" الختامية أعوام 2017 و2019 و2022، إلى جانب تتويجه بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة عامي 2017 و2019.

وشهد فوزه بلقب البطولة الختامية عام 2019 على ملعب عقارات جميرا للجولف اعتلاءه صدارة تصنيف "السباق إلى دبي" برعاية "دي بي ورلد"، ليصبح أول لاعب إسباني يحقق هذا الإنجاز منذ مواطنه سيفي باليستيروس.

ويواجه رام في البطولة عدداً من أبرز لاعبي العالم، يتقدمهم الإنجليزي آرون راي، حامل اللقب، إلى جانب روري ماكلروي، الساعي إلى إحراز لقبه الثامن في "السباق إلى دبي".