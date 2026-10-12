مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعثة دعم أمنية للبنان لمدة ثلاث سنوات

بروكسل في 12 أكتوبر/ وام / أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره، على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات.

وتهدف بعثة "EUSM Lebanon" إلى دعم السلام والأمن في لبنان، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في بسط سلطة الدولة وتعزيز أمن الحدود والأمن الداخلي والبحري، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وتتألف البعثة من شقّ عسكري وآخر مدني، يعملان ضمن تفويض سياسي موحّد وبمهام متكاملة ويتولى الشق العسكري تقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في مجالات مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والأمن البحري والتنسيق العملياتي.

أما الشق المدني، فيركّز على دعم قوى الأمن الداخلي عبر المشورة والتدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير برامج تدريب مستدامة، ولا سيما في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، إلى جانب دعم حوكمة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.

وأكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن البعثة الجديدة ستساعد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مشددةً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار المستدام.

ومن المقرر أن تتواصل التحضيرات العملياتية تمهيداً لنشر البعثة، على أن يتخذ المجلس قراراً منفصلاً بإطلاقها رسمياً بعد استكمال التخطيط العملياتي.

ويأتي إنشاء البعثة في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومؤسساته، واستكمالاً للمساعدات الأوروبية المقدمة للقطاع الأمني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

-سر-.