"جمارك أبوظبي" تستعرض خدماتها الذكية ومبادراتها لتيسير التجارة في ملتقى كيزاد 2026

أبوظبي في 13 أكتوبر/ وام / شاركت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي في ملتقى كيزاد 2026، الذي عقد في مركز أدنيك أبوظبي يومي 12 و13 أكتوبر، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، واستكشاف فرص النمو والتوسع، ودعم مستهدفات إمارة أبوظبي الاقتصادية في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

واستعرضت جمارك أبوظبي خلال مشاركتها منظومة خدماتها الجمركية وحلولها الذكية، التي تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، والتي تشمل حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تسهم في تسريع إعداد البيان الجمركي، حيث خفّضت الوقت المستغرق لتعبئة البيانات والحقول المطلوبة في النظام من نحو 5 - 7 دقائق إلى قرابة 38 ثانية، بما يعزز كفاءة العمليات التجارية ويقلل من الوقت والتكلفة، ويدعم انسيابية حركة الشحنات عبر المنافذ الحدودية.

وتشمل الخدمات التي استعرضتها جمارك أبوظبي خدمة إنشاء ملف جمركي التي تتيح للمتعاملين تقديم ملف وحصولهم على رقم تسجيل جمركي داخل وخارج الدولة، فضلاً عن الخدمات والتسهيلات المرتبطة بعمليات التجارة في المناطق الحرة، إلى جانب تسليط الضوء على مبادرة «القائمة الذهبية»، التي أطلقتها بالتعاون مع شركائها لاعتماد الشركات الموثوقة من مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم تكامل المنظومة التجارية واللوجستية في الإمارة.

وفي إطار حرصها على الارتقاء بتجربة المتعاملين، حققت جمارك أبوظبي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من عام 2026 نسبة رضا بلغت 95.6% عن خدماتها، إلى جانب تحقيق 96% في مؤشر جهد المتعامل و96% في مؤشر جودة الخدمات، بما يعكس جهودها المستمرة في تطوير الخدمات وتيسير الوصول إليها وتلبية احتياجات المتعاملين ومجتمع الأعمال.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور جمارك أبوظبي في دعم النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تطوير منظومة جمركية متكاملة ومرنة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية، بما يواكب تطلعات أبوظبي نحو اقتصاد متنوع ومستدام وأكثر تنافسية.