"شمس" و"أوريغو" العالمية تطلقان برنامجاً لتأهيل فريق مركز الإنتاج في الشارقة

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» و«استوديوهات أوريغو» مجمع الاستوديوهات السينمائية والتلفزيونية الذي يتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقراً له اليوم عن توقيع شراكة رسمية خلال فعاليات معرض «ميبكوم » في مدينة كان الفرنسية تهدف إلى تنفيذ برنامج متخصص للتدريب ونقل المعرفة لفريق العمل الذي سيتولى تشغيل مركز شمس للإنتاج مجمع استوديوهات الأفلام والتلفزيون الذي تعمل «شمس» على تطويره في إمارة الشارقة.

وستسهم الشراكة في تزويد فريق «شمس» بالتدريب العملي والخبرات المتخصصة وأفضل الممارسات الدولية في مختلف الوظائف الرئيسية اللازمة لتشغيل مجمع استوديوهات سينمائية وتلفزيونية حديث ومتطور.

وقال سعادة راشد عبدالله العوبد المدير العام لمدينة الشارقة للإعلام إن رؤيتنا لمركز شمس للإنتاج تتجاوز حدود البنية التحتية والمرافق ولتشغيل استوديوهات وفق أعلى المعايير الدولية نحتاج إلى الخبرات المتخصصة والتجربة العملية وتمنحنا شراكتنا مع استوديوهات “أوريغو” فرصة مهمة للتعلم ضمن بيئة استوديو دولية متكاملة ونقل هذه المعرفة والخبرة إلى الشارقة وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في بناء القدرات اللازمة لتأسيس منظومة إنتاج مستدامة وتنافسية في الإمارة.

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من وظائف ومجالات تشغيل الاستوديوهات بما في ذلك عمليات الاستوديو وإدارة الأقسام الفنية وما بعد الإنتاج والأعمال والمبيعات والتمويل والحوافز وعمليات مواقع التصوير الخارجية «الباك لوت»، والمعدات والبنية التحتية التقنية والحوكمة، والإنتاج المستدام.

وقالت الدكتورة مارتا فيكسي هورفاث الرئيس التنفيذي لـ«استوديوهات أوريغو": يسعدنا أن نتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام في مرحلة مهمة من تطوير مركز شمس للإنتاج وإن بناء منظومة إنتاج ناجحة يتطلب أكثر من مرافق عالمية المستوى فهو يحتاج إلى خبرات تشغيلية متخصصة، وتجربة عملية وفهم عميق لقطاع الإنتاج ومن خلال هذه الشراكة نتطلع إلى مشاركة معارفنا وخبراتنا مع فريق «شمس» ودعم مسيرته نحو تأسيس مركز إنتاج قادر على خدمة الإنتاجات المحلية والإقليمية والدولية كما نرى إمكانات كبيرة لتطوير هذه الشراكة مستقبلاً من خلال مواصلة التعاون بين فرق العمل في الجوانب التشغيلية والتطويرية.

وتعكس هذه الشراكة نهج «شمس» الأوسع في تطوير مركز الإنتاج ليكون أكثر من مجرد منشأة للإنتاج بالتزامن مع توجه المرحلة الأولى نحو الاكتمال خلال الربع الأول من عام 2027 ومن خلال الاستثمار في نقل المعرفة، وتطوير القدرات المتخصصة وبناء علاقات دولية مع قطاع الإنتاج منذ المراحل الأولى تضع «شمس» الأسس لمنظومة متكاملة قادرة على دعم الأعمال والإنتاجات بمختلف مراحلها وخلق فرص جديدة للمواهب والشركات المحلية.

وستسهم الشراكة مع «استوديوهات أوريغو» في إنشاء قناة مباشرة لتبادل الخبرات التشغيلية وأفضل الممارسات الدولية بما يدعم فريق «شمس» في تطوير الأنظمة وسير العمل والخبرات اللازمة لإدارة مركز الإنتاج بكفاءة وفاعلية.

وتؤسس الشراكة لمرحلة أوسع من التعاون المستمر بين «شمس» و«استوديوهات أوريغو» وسيعمل الجانبان بشكل وثيق في مجالات مرتبطة بالتطوير والجاهزية التشغيلية والأداء المستقبلي لمركز شمس للإنتاج بما يتيح فرصاً مستمرة لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الدولية.

ومن شأن هذا التعاون المستمر دعم انتقال مركز الإنتاج من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل وتمكين فريق «شمس» من بناء القدرات المتخصصة اللازمة لإدارة بيئة استوديو عالمية المستوى والاستجابة بفاعلية للاحتياجات المتطورة للإنتاجات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تعزز الشراكة مكانة الشارقة المتنامية في دعم قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية وتنسجم مع الرؤية طويلة الأمد للإمارة لبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة ومن خلال الجمع بين البنية التحتية والمواهب والخبرات والشراكات الدولية يهدف مركز شمس للإنتاج إلى الإسهام في بناء منظومة إبداعية حيوية تتيح فرصاً جديدة للشركات والمبدعين والمتخصصين في القطاع.