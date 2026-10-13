"بينهما".. معرض فني يرصد أبعاد الحرف العربي في التشكيل النحتي

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من ملتقى الشارقة للخط افتتح محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير الملتقى اليوم معرض "بينهما" للفنانة اللبنانية ندى محمد الذي تستضيفه جامعة الفنون في الشارقة بحضور عدد كبير من الطلبة والفنانين والخطاطين.

وتجوّل القصير والحضور في أرجاء المعرض مستكشفين التشكّلات النحتية للحرف العربي وما تنطوي عليه من إمكانات إبداعية وجماليات تشكيلية تكشف عن آفاق جديدة لحضور الحرف العربي خارج سياقه الخطي التقليدي من خلال مقاربات فنية تستثمر أبعاده البصرية وتمنحه امتدادات في فضاء النحت.

ويجسّد المعرض الفني حركة الحرف بين الأرض والفضاء ويرصد العمل مفهوم التوازن ليس بوصفه حالة ثابتة بل كعلاقة غير ثابتة بين القوى المتعارضة كالثقل والخفة والكتلة والفراغ كما يقدّم التوازن بشكل حوار تفاعلي بين الشكل والانطباع في سياق العلاقة المتطورة بين التقليد والممارسة الفنية المعاصرة.

و يقوم المعرض على 4 أعمال تقدّم حروفاً عربية بهيئة مكونات نحتية متناثرة حول محور عامودي قوامه الشدّ والضغط بين عمودية الألف وأفقية الألف المقصورة كتعبير تصويري عن حوار مساحي بين الصعود والارتداد فالحرف هنا ليس وحدة للقراءة بل قوة مساحية تجريدية.