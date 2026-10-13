خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة.."قهوة صباحية مع قائد" تجمع قيادات دبي وتبني جسوراً بين الصفوف القيادية

دبي في 13 أكتوبر/ وام / نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة فعالية "قهوة صباحية مع قائد"، والتي جمعت 36 خريجاً من برامج المركز مع 12 قيادياً حكومياً يمثلون مدارس قيادية متنوعة في حكومة دبي، بهدف بناء شبكة قيادية أكثر ترابطاً، وتوسيع دوائر التواصل بين قيادات دبي عبر مختلف الجهات والقطاعات، وفتح مساحات جديدة للحوار وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.

وشارك في فعالية "قهوة صباحية مع قائد" معالي محمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وخلال الفعالية، شارك كل قائد في 3 جلسات حوارية، استضاف في كل منها 3 من خريجي المركز، ضمن لقاءات مباشرة أتاحت للخريجين التعرف عن قرب إلى تجارب القادة وخبراتهم، والاستفادة من رؤاهم في مجالات القيادة وصناعة القرار والتعامل مع التحديات، وتبادل الخبرات حول الممارسات القيادية.

وصُممت هذه اللقاءات وفق منهجية مدروسة تضمن تعظيم قيمة الحوار وإثرائه بتنوع القطاعات والخبرات والتجارب، حيث جرى ترشيح الخريجين للقاء القادة وفق معايير تراعي التنوع في الجهات والقطاعات والخلفيات المهنية، إلى جانب عدم وجود علاقة عمل مباشرة بين الخريج والقائد.

وتأتي الفعالية انطلاقاً من نهج دبي في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على استشراف المستقبل، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر ونقل المعرفة بين الأجيال القيادية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لتولي أدوار قيادية وصناعة أثر مستدام في مختلف القطاعات.

وتشكل الفعالية امتداداً لرسالة ملتقى محمد بن راشد للقادة في بناء منظومة قيادية متكاملة، تجمع بين الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وخلق مساحات عملية للتفاعل والحوار وتبادل الخبرات بين القيادات الحالية والقادمة، بما يسهم في استدامة المعرفة والخبرة القيادية وتعزيز قدرة الكفاءات على التعامل مع المتغيرات.