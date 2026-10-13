زفيريف ودي مينور إلى ربع نهائي بطولة شنغهاي للتنس

شنغهاي في 13 أكتوبر/ وام / بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول، الدور ربع النهائي من بطولة شنغهاي للأساتذة للتنس "ATP Masters 1000" اليوم، عقب فوزه اليوم على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 7-6 ، و4-6، و7-6 ، في مباراة استمرت ساعتين و38 دقيقة، ليواصل مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ويضرب زفيريف موعداً في الدور ربع النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف التاسع، الذي حسم مواجهته أمام الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وشهدت منافسات اليوم مفاجأة جديدة، بعدما واصل الفرنسي آرثر جيا، عروضه القوية، بتغلبه على التشيكي ييري منشيك، المصنف الثالث عشر، بنتيجة 7-6 و6-4، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي للمرة الأولى في إحدى بطولات الأساتذة.

وفي منافسات الزوجي، تأهل الثنائي الأسترالي ماثيو بولمانز والبولندي يان زيلينسكي إلى الدور ربع النهائي بفوزه على البريطانيين جوليان كاش ولويد جلاسبول، كما تأهل الثنائي النمساوي لوكاس ميدلر ونيكولاس أوبرلايتنر بعد فوزه على الأمريكي أوستن كرايتشيك والكرواتي نيكولا ميكتيتش، فيما صعد الثنائي الفرنسي تيو أريباج وألبان أوليفيتي بالانسحاب.