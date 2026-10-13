الإمارات تشارك في الإجتماع الـ12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون

المنامة في 13 أكتوبر/ وام / شاركت دولة الإمارات في الإجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في مملكة البحرين، بوفد ترأسه معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الإتحادية العليا.

وضم وفد الدولة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي محمد عبدالرحمن بن جراح الطنيجي، من قضاة المحكمة الإتحادية العليا، إلى جانب حنان هويشل سعيد اليعقوبي من المحكمة الإتحادية العليا.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمرتبطة بتعزيز التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول المجلس، وتبادل الآراء والرؤى بشأن الموضوعات القضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير أطر التعاون القضائي الخليجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات القضائية بدول المجلس.

واستعرض المشاركون عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بالتعاون المشترك، وبحثوا المقترحات المطروحة بشأنها، واتخذوا القرارات المناسبة حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وشهد الإجتماع تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، حيث جرى تكريم حنان هويشل سعيد اليعقوبي من المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، في إطار الجائزة التي تُعنى بتكريم التميز الإداري في المؤسسات القضائية بدول المجلس.

وفي ختام الإجتماع، أعرب معالي محمد حمد البادي الظاهري عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، رئيس اللقاء، على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمنًا جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلةً في معالي جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل ثاني، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وفريق العمل، في الإعداد والتحضير للقاء وإنجاح أعماله.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون القضائي الخليجي، وتبادل الخبرات والتجارب بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز بدول المجلس، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وتعزيز كفاءة المؤسسات القضائية، ودعم مسيرة التكامل القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.