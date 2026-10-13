"الموارد البشرية بعجمان" تنظم معرض "فرصة" بمشاركة 20 شركة وأكثر من 300 شاغر وظيفي

عجمان في 13 أكتوبر/ وام / تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان معرض "فرصة" للتوظيف، بمشاركة 20 شركة من القطاع الخاص، تطرح أكثر من 300 شاغر وظيفي، وذلك يوم 15 أكتوبر الحالي في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

ويستهدف المعرض مواطني دولة الإمارات من الباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، ضمن جهود الدائرة لتوسيع الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر إتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف والتعرّف إلى متطلبات سوق العمل.

وأكد فارس عبدالعزيز المندوس، مدير إدارة تمكين المواهب في دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن تنظيم معرض "فرصة" يجسّد حرص الدائرة على تطوير مبادرات نوعية تربط الكوادر الوطنية بالفرص الوظيفية الفعلية، وتسهّل وصول الباحثين عن عمل إلى مؤسسات القطاع الخاص، دعما لجهود التوطين ومواءمة مخرجات التأهيل والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المعرض يتيح للمشاركين الاطلاع على الشواغر الوظيفية المتاحة وإجراء المقابلات الوظيفية مع ممثّلي الشركات المشاركة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التوظيف ومواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع متطلبات الوظائف والاحتياجات التخصصية للجهات المشاركة.

وأضاف أن المعرض يعكس أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، بتوفير فرص وظيفية تعزز مشاركتها في سوق العمل وإسهامها في التنمية الاقتصادية، بما يواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030 والتوجهات الوطنية في التنمية البشرية.