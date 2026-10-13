اقتصادية الشارقة تطلع مجتمع الأعمال على خدماتها الداعمة لتحفيز الإستثمار

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً تعريفياً جمع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في الإمارة.

وأكدت الدائرة خلال اللقاء التزامها الدائم بدعم رواد الأعمال وتعزيز التواصل المباشر معهم والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم والتعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز الاستثمار بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإعطاء الفرصة للشباب الطموح لدخول سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.

وشهد اللقاء التعريف بعدد من الخدمات والمبادرات من أبرزها إجراءات التسجيل والترخيص و مراكز الأعمال والتوفيق بين الأعمال إلى جانب استعراض آليات الاستفادة من هذه الخدمات ودورها في مساندة أصحاب المشاريع وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وأكد خالد السويدي مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تنظيم اللقاءات التعريفية يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وقال : تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين وأصحاب المشاريع الوطنية والتعريف بالخدمات والمبادرات التي من شأنها دعم مشاريعهم وتسهيل أعمالهم وتمثل هذه اللقاءات منصة مهمة للاستماع إلى التحديات والمقترحات والعمل على تطوير الحلول والخدمات بما يتناسب مع احتياجات مجتمع الأعمال وبما يدعم توجهات الإمارة في تعزيز بيئة اقتصادية محفزة ومستدامة.

وأضاف: نهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع على خوض تجربة تأسيس المشاريع الجديدة والاستفادة من الخدمات والمبادرات المتاحة بما يعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ويدعم نمو مشاريعهم وتطورها.

ويأتي اللقاء ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الرامية إلى تعزيز التفاعل مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المشاريع ورفع مستوى الوعي بالخدمات المتاحة بما يسهم في توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الوطنية وتعزيز التواصل الفعال بين الدائرة والجمهور المستهدف وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين.