وزارة الدفاع وايدج والجيش البرازيلي و«إيمبل» يوسعون آفاق التعاون الدفاعي الاستراتيجي

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / أبرمت مجموعة إيدج اليوم في أبوظبي خطاب نوايا مع وزارة الدفاع الإماراتية والجيش البرازيلي، ممثلاً في هيئة الأركان العامة للجيش البرازيلي، وشركة إندستريا دي ماتيريال بيليكو دو برازيل (IMBEL).

ويعمق توقيع خطاب النوايا التعاون الدفاعي الاستراتيجي بين دولة الإمارات والبرازيل، ويرسم مسار المبادرات المشتركة المستقبلية في المجالات العسكرية والعملياتية والصناعية والتكنولوجية والتجارية والحكومية.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تواصل البرازيل تعزيز قدراتها الدفاعية السيادية، وايدج شريك ملتزم بدعم هذه الجهود. ومن خلال جمع وزارة الدفاع الإماراتية والجيش البرازيلي وIMBEL في أبوظبي، ننتقل بهذا الطموح إلى برامج عمل عملية ومحددة. وستسخر ايدج محفظتها المتكاملة وخبرات مهندسيها وحضورها الصناعي المتنامي في البرازيل لدعم تحديث الجيش البرازيلي وتعزيز قاعدة صناعية دفاعية قادرة على مواصلة خدمة البرازيل على المدى الطويل، حتى بعد استكمال هذه البرامج".

وتستند المبادرة إلى تكامل أدوار الأطراف المشاركة، حيث توفر وزارة الدفاع الإماراتية الإطار الحكومي والثنائي للتعاون، فيما يحدد الجيش البرازيلي المتطلبات العملياتية وأولويات التحديث، وتقدم IMBEL خبراتها وقدراتها الصناعية الدفاعية السيادية، في حين تدعم ايدج هذه الجهود من خلال محفظتها المتكاملة وخبراتها المتخصصة في الأنظمة وحضورها الصناعي المتنامي في البرازيل.