بدور القاسمي تترأس اجتماع المجلس الاستشاري للجامعة الأمريكية في الشارقة

الشارقة في 13 أكتوبر/ وام / ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة اليوم الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي في دورته الجديدة 2026–2029 وجمع الاجتماع قيادات من قطاعات الأعمال والحكومة والخدمة العامة من بينهم عدد من خريجي الجامعة وخريجاتها وبحث سبل الاستفادة من خبرات الأعضاء وشبكات علاقاتهم لتعزيز شراكات الجامعة، وتوسيع الفرص أمام طلبتها، ومدّ نطاق حضورها.

واستعرضت سمو الشيخة بدور القاسمي في افتتاح الاجتماع دور المجلس والمهام المنوطة بأعضائه خلال الدورة الجديدة ومن المقرر أن يجتمع المجلس مرة أو مرتين سنويًا على مدى السنوات الثلاث على أن يواصل أعضاؤه التواصل مع الجامعة والعمل معها بصورة فردية بين الاجتماعات.

وتتركز جهود المجلس في ثلاثة محاور رئيسية هي : بناء الشراكات مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات وتنمية الموارد اللازمة لاستدامة عمل الجامعة وتمثيلها محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي تتطلب طموحات دولة الإمارات جامعات تسهم في صياغة المستقبل وتتمثل رؤيتي للجامعة الأميركية في الشارقة في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والخيال الإبداعي والقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة لقيادة التغيير وجعل الجامعة منبعًا للأفكار التي تفتح آفاقًا جديدة للمجتمع و هذا المجلس يثري رؤيتنا بمنظور يساعدنا على استشراف المستقبل واتخاذ قرارات اليوم التي تمتد قيمتها إلى الأجيال القادمة.

من جانبه استعرض الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة أولويات التطوير المؤسسي للجامعة ودور المجلس في تحقيقها مؤكدا أهمية توثيق الصلات مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية ودعم أبحاث تستجيب للاحتياجات الفعلية وإعداد الخريجين للمهن الناشئة مشددا على أن إتاحة التعليم وتوسيع الفرص أمام الطلبة لا يزالان من أولويات الجامعة مشيرًا إلى أن اثنين من كل ثلاثة طلبة فيها يحصلون على منحة دراسية أو مساعدة مالية.

وقال الدكتور لورسن كل شراكة أسهمت في تطور الجامعة الأميركية في الشارقة من صناديق تمويل الأبحاث إلى مراكز التميز بدأت بحوار. ويحمل أعضاء هذا المجلس رؤى من القطاعات التي سيتولى خريجونا قيادتها مستقبلًا وستسهم مشاركتهم الفاعلة في إتاحة مزيد من الفرص للطلبة الموهوبين وبناء شراكات تحقق قيمة مستدامة لإمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة.

واختُتم الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية في الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي الذي مثّله سعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للمصرف وشهدت سمو الشيخة بدور القاسمي توقيع المذكرة التي تؤسس لشراكة استراتيجية تشمل تعزيز الثقافة المالية والصيرفة والتمويل الإسلامي والبحث والابتكار والتطوير المهني وتعزيز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل.

ويضم المجلس في دورته 2026–2029 كلًا من معالي الشيخة لبنى القاسمي خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة وزيرة التجارة الخارجية السابقة ووزيرة التعاون الدولي والتنمية السابقة والشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني خريج الجامعة الأمريكية في الشارقة والعضو المنتدب لنادي الشارقة للجولف والرماية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "مسافر دوت كوم " ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وسعادة حليمة العويس خريجة الجامعة الأمريكية في الشارقة رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وباتريك شلهوب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة شلهوب وسعادة عمر غباش رئيس لجنة تنمية الموارد التابعة لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة عضو المجلس الاستشاري بحكم منصبه وسعادة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ومنى القرق نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة قطاع التجزئة في مجموعة عيسى صالح القرق وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة و سعادة سامي ضاعن القمزي رئيس مجلس إدارة مجموعة الخدمات الصحية والطبية "إتش إم إس" التي تضم مستشفيَي القرهود ومردف وعضو مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و فراس الصادق الشريك الإداري في "غاف كابيتال بارتنرز" و أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية ومؤسِّسة شركة "بريبكو" و شاجي أول مولك رئيس مجلس إدارة مجموعة "مولك القابضة الدولية" وعمر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء و عتيق أنصاري خريج الجامعة الأميركية في الشارقة الرئيس التنفيذي لشركة "إلكتريك واي".