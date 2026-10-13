"أرماندو كورتشيو" الإيطالي يمنح جمال سند السويدي الدكتوراه الفخرية تقديراً لمسيرته الفكرية والعلمية

روما في 13 أكتوبر/ وام / منح معهد "أرماندو كورتشيو" الإيطالي "Istituto Armando Curcio"،أمس برئاسة البروفسورة كريستينا سيسيليانو، رئيسة جائزة الأسد الذهبي للثقافة، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتوراه الفخرية، تقديراً لمسيرته الفكرية والأكاديمية الحافلة، وإسهاماته في تطوير البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، وتعزيز الحوار الثقافي والمعرفي بين الشعوب.

يأتي هذا التكريم الأكاديمي ليعكس المكانة الدولية، التي اكتسبها السويدي على مدى عقود من العمل البحثي والفكري، ودوره البارز في تطوير منظومة الدراسات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإرساء قواعد العمل البحثي المؤسسي، مما أسهم في تعزيز حضور المؤسسات الفكرية الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومعهد "أرماندو كورتشيو"، هو مركز إيطالي خاص للتعليم العالي والتدريب والبحث والتطوير، يقع مقره الرئيسي في العاصمة الإيطالية روما، وهو واحد من المؤسسات الثقافية والأكاديمية الإيطالية المتخصّصة في التعليم والبحث والنشر، ويرتبط بمجموعة "أرماندو كورتشيو إيديتوري" التي تمتد جذورها إلى عام 1927، وتضطلع بدور مهم في دعم المعرفة والإبداع والتواصل الثقافي، إلى جانب نشاطها في التعليم الجامعي المتخصّص في الوساطة اللغوية والنشر والتسويق.

ويعكس منح الدكتوراه الفخرية للسويدي تقديراً لمسيرة علمية، جمعت بين الإنتاج الفكري والعمل المؤسسي، إذ أسهم عبر مؤلفاته ودراساته وأبحاثه في تناول العديد من القضايا السياسية والاستراتيجية والاجتماعية، وتقديم رؤى تحليلية للتحولات الدولية والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل المجتمعات. كما ارتبطت مسيرته العلمية بجهوده في تعزيز دور مراكز الفكر في دعم صناعة القرار، وترسيخ أهمية البحث العلمي في استشراف المستقبل، فضلاً عن اهتمامه بقضايا التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز العلاقات الدولية وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الثقافات والحضارات.