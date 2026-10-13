محمد بن راشد يمنح محمد القرقاوي وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده المستمرة في خدمة الوطن

دبي في 13 أكتوبر/ وام / منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وشاح محمد بن راشد تقديراً لجهوده المستمرة في خدمة الوطن، وترجمة توجيهات سموّه، وإسهاماته الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية، وترسيخ مسيرة التطوير الحكومي والإشراف على مجموعة من المشاريع الوطنية بنجاح.

وقلَّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية؛ وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ معالي محمد القرقاوي، الوشاح خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي تم تنظيمه بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وأعرب سموّه عن تمنياته لمعالي محمد القرقاوي بدوام التميز والتوفيق في خدمة الوطن. وقال سموّه: في ملتقى محمد بن راشد للقادة اليوم سُعدت بمنح وشاح محمد بن راشد لأحد القيادات التنفيذية الوطنية المخلصة أخي محمد القرقاوي.. الذي رافقني بكل مثابرة وإخلاص واجتهاد عبر 3 عقود من مسيرتي في خدمة الوطن.

وأضاف سموّه: قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم .. رأيته صادق الموقف والكلمة، مُخلصاً لوطنه وقيادته، ومتفانياً في خدمة أبناء بلده.. تكريمه مستحق، وننتظر منه المزيد.

من جانبه أعرب معالي محمد القرقاوي عن شكره وتقديره لسموّه واعتزازه بهذا التكريم، مثمناً الدعم المباشر الذي تحظى به جميع الكوادر الوطنية من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزها على التميز وتمكينها لقيادة المستقبل. وأكد أن هذا التكريم دافع لمضاعفة الجهود ومواصلة العطاء لتحقيق تطلعات الوطن التنموية، وتعزيز مكانته العالمية.