أبوظبي للدراجات الهوائية يطلق مبادرة مجتمعية لتعزيز ممارسة الرياضة

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام / أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن إطلاق مبادرة مجتمعية مجانية جديدة بعنوان "لفة" تستهدف تشجيع المبتدئين على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتعريفهم بأسس السلامة وآداب القيادة والتغذية الرياضية، ضمن بيئة داعمة تتيح لهم خوض تجربتهم الأولى في هذه الرياضة.

وتستهدف المبادرة، التي تحمل شعار “انطلق بأمان، انطلق بذكاء”، الراغبين في ممارسة رياضة الدراجات من مختلف الأعمار والجنسيات، في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، مع إتاحة المشاركة دون اشتراط وجود خبرة سابقة.

وتتضمن المبادرة تنظيم جولة واحدة شهرياً، بالتناوب بين أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، على أن تقام الجولات بوتيرة سهلة تناسب المبتدئين، وتتخللها جلسات توعوية قصيرة حول السلامة والتغذية الرياضية، إلى جانب تقديم جوائز وهدايا للمشاركين في كل جولة.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى على مسار مدينة زايد للدراجات في منطقة الظفرة، أواخر أكتوبر الجاري، على أن يعلن عن الموعد والتوقيت النهائيين لاحقاً.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب ممارسين جدد إلى رياضة الدراجات، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المجتمعية، إلى جانب إبراز البنية التحتية لمسارات الدراجات في إمارة أبوظبي، من خلال تنظيم الجولات في مسارات ومناطق مختلفة.

كما تركز المبادرة على تعزيز وعي المشاركين بإجراءات السلامة، بما يشمل استخدام الخوذة والإشارات اليدوية وقواعد القيادة ضمن المجموعات، فضلاً عن تقديم إرشادات عملية بشأن التغذية والترطيب قبل ممارسة النشاط الرياضي وأثناءه.