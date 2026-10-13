انطلاق "الملتقى الدولي" لتأهيل مدربي "القوس والسهم" في الفجيرة

الفجيرة في 13 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم في نادي الفجيرة فعاليات الملتقى الدولي لتأهيل مدربي القوس والسهم بدول غرب آسيا “المستوى الثاني”، بمشاركة 12 مدرباً من الإمارات والسعودية ومصر وسوريا والهند.

وينظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم الملتقى، بالتنسيق مع اتحاد غرب آسيا، من 12 إلى 19 أكتوبر الجاري، على هامش بطولة غرب آسيا “الفجيرة 2026” التي تقام من 15 إلى 22 أكتوبر.

وأكدت هند الحوسني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم ومديرة البطولة، أن الملتقى يسهم في تطوير الكفاءات الفنية ورفع مستوى المدربين، بما يواكب نمو اللعبة، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير منظومة العمل، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات نظرية وعملية حول أساليب التدريب الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، بإشراف المحاضر الدولي كارلوس فيرتجاس.

وأعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم تنظيم مهرجان “سهم أبوظبي” للمدارس والمجتمع غداً، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، في مقره بمدينة خليفة، بمشاركة مفتوحة، ضمن جهوده لاكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة.

يشتمل المهرجان على منافسات ترفيهية لمختلف الفئات العمرية، وأنشطة توعوية للتعريف برياضة القوس والسهم، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبات واعتماد القوائم النهائية للمشاركين استعداداً لانطلاق الفعاليات.