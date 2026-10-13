منصور بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"

دبي في 13 أكتوبر/ وام/ شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، تخريج منتسبي برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة"، الذي أطلقه المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع "هارفرد بزنس إمبكت – Harvard Business Impact"، بهدف إعداد جيلٍ مستدام من القيادات الإماراتية القادرة على قيادة وتطوير قطاع الرعاية الصحية، والمساهمة في صياغة مستقبله وفق أعلى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تضع إمارة دبي الإنسان في قلب مسيرتها التنموية، وتولي صحة المجتمع أولوية قصوى باعتبارها أساساً لجودة الحياة، ومحركاً رئيسياً لاستدامة التنمية وتعزيز التنافسية".

وأضاف سموه: "يمثل برنامج "إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة" إضافة نوعية إلى جهود تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، إذ يوفر للمشاركين تجربة أكاديمية وعملية متقدمة تثري خبراتهم، وتوسع معارفهم، وتؤهلهم لتحمل مسؤوليات أكبر.. نبارك للخريجين إنجازهم ونتطلع إلى أن يواصلوا دورهم في تطوير المنظومة الصحية، بما يرسخ حضور الكفاءات الإماراتية في مواقع القيادة، ويدعم طموح دولة الإمارات في بناء منظومة صحية ضمن الأفضل عالمياً".

وتضمن البرنامج رحلة متكاملة للتطوير القيادي تضمنت التأهيل الأكاديمي بالتعاون مع «هارفارد بزنس إمبكت»، والتدريب الميداني في مستشفيات متخصصة وعيادات تابعة للمستشفى الأمريكي، إلى جانب رحلة معرفية إلى مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة، للاطلاع على أحدث التجارب والممارسات العالمية في القيادة والإدارة الصحية، بما عزز قدرات المشاركين وأهلهم لتولي أدوار محورية في إدارة وتطوير القطاع الصحي داخل الدولة.

ويجسد البرنامج نهج دولة الإمارات في تأهيل الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة القطاعات الحيوية وصناعة مستقبلها، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التطورات في العلوم والتقنيات والخدمات الطبية.

ويعد البرنامج نموذجاً وطنياً يُرسّخ ثقافة الابتكار والريادة في إدارة المنظومات الصحية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي لتطوير الكفاءات وقيادة التحول في مجال الرعاية الصحية، بما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2031" ورؤية دبي المستقبلية في بناء قطاعٍ صحي عالمي المستوى.

كما يعكس البرنامج أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والخبرات العالمية في تطوير رأس المال البشري، من خلال الجمع بين التأهيل الأكاديمي والتجربة العملية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات صحية مؤهلة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية.