شرطة رأس الخيمة تحتفي بكبار المواطنين في اليوم العالمي لكبار السن

رأس الخيمة في 13 أكتوبر /وام/ احتفت إدارة حماية ووقاية المجتمع بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، باليوم العالمي لكبار السن، بحضور سعادة الدكتورة نضال الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعقيد عبد الله الزعابي، مدير إدارة حماية ووقاية المجتمع، والمقدم راشد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، وعدد من كبار المواطنين من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين.

وأكدت الدكتورة الطنيجي أن قيادتنا وحكومتنا الرشيدة تولي كبار المواطنين اهتمامًا خاصًا وتوليها حقها من الرعاية والاهتمام والتقدير؛ لما لها من دور أساسي في وضع أسس ودعائم الوطن وتعزيز التماسك الأسري.

وأوضحت أن دستور دولة الإمارات يقوم في الأساس على الاستثمار في الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة كافة له، وهو ما ينعكس من خلال المكانة المرموقة التي يحظى بها كبار المواطنين، والخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لهم في المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة، لافتة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يضع مصلحة الوطن وخدمة الإنسان في مقدمة اهتماماته وأولوياته؛ تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة.

من جهته، أشار العقيد الزعابي إلى أن احتفال القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة باليوم العالمي لكبار السن، وبكبار المواطنين ينسجم مع حرصها المستمر على المشاركة في المناسبات والفعاليات التي تعزز الروابط الإنسانية والمجتمعية وتمد جسور التعاون بين الشرطة وجميع مؤسسات وأفراد المجتمع.