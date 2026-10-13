هيئة الفجيرة للبيئة تنظم ملتقى الشركاء الأول

الفجيرة في13 أكتوبر/ وام/ عقدت هيئة الفجيرة للبيئة «ملتقى الشركاء الأول»، بحضورممثلين عن القطاع النفطي والصناعي حيث تم تكريم عدد من الشركاء، تقديرًا لجهودهم في دعم استراتيجية الهيئة ا .

وأكدت سعادة المهندسة أصيلة عبدالله المعلا، مدير عام الهيئة، أن الشراكات تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة، ومحورًا فاعلًا لتوحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تطوير مبادرات نوعية مدعومة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لخلق مستقبل مستدام في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية يعزز من جودة الحياة.