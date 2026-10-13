شرطة دبي تؤهل 49 مشرفاً وحارس أمن بالقرية العالمية للتعامل مع الحوادث المرورية

دبي في 13 أكتوبر /وام/ نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً تدريبية متخصصة استفاد منها 49 مشرفاً وحارس أمن في القرية العالمية، بهدف تأهيلهم لتنظيم حركة السير والتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة، وتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية.

وقال العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، إن الورش تأتي ضمن خطة الإدارة لتأهيل حراس أمن المؤسسات الخاصة في المجال المروري، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المواقف المرورية المختلفة، وتمكينهم من مساندة رجال المرور في بعض المهام والإجراءات وفق الاختصاصات المقررة، بما يسهم في خفض زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة وتقليل الحاجة إلى انتقال الدوريات المرورية إلى مواقع الحوادث البسيطة.

وأوضح أن الورش تضمنت محاور نظرية وتطبيقية شملت التعريف بواجبات رجل المرور والتزاماته على الطريق، وآليات تنظيم حركة السير باستخدام إشارات شرطي المرور والصفارة المرورية، وطرق الإبلاغ عن المخالفات المرورية والتعامل معها، إلى جانب تنمية مهارات التعامل مع الجمهور ومرتادي الطريق.

وأضاف أن المشاركين تعرفوا إلى الإجراءات الصحيحة للتعامل مع مواقع الحوادث المرورية البسيطة، وكيفية استخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي لإصدار تقارير هذه الحوادث.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن تنفيذ سيناريو يحاكي وقوع حادث مروري بسيط، أتاح للمشاركين تطبيق المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال الورش، والتعرف إلى الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل بكفاءة مع مثل هذه الحالات.